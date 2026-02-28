Clemensnäs vann första matchen med 2–1 mot Ö-vik Hockey J20

Clemensnäs vann med 2–1 mot Ö-vik Hockey J20

Oscar Fältén matchvinnare för Clemensnäs

Emil Eklund målskytt för Ö-vik Hockey J20

Clemensnäs har kopplat greppet i playoff 2 till U20 region norr herr. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Ö-vik Hockey J20 på lördagen med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1). Returen spelas söndag 1 mars.

Ö-vik Hockey J20 nästa för Clemensnäs

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

10.27 in i andra perioden gjorde Clemensnäs 1–0. Målskytt var Liam Hedman på passning från Elmer Grenholm och Hugo Dahlborg. Efter 16.04 i andra perioden nätade Oscar Fältén på pass av Viktor Manberg och Ville Renling och gjorde 2–0.

12.01 in i tredje perioden satte Emil Eklund pucken framspelad av Kalle Eriksson och reducerade. Men mer än så orkade Ö-vik Hockey J20 inte med.

Clemensnäs–Ö-vik Hockey J20 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Andra perioden: 1–0 (30.27) Liam Hedman (Elmer Grenholm, Hugo Dahlborg), 2–0 (36.04) Oscar Fältén (Viktor Manberg, Ville Renling).

Tredje perioden: 2–1 (52.01) Emil Eklund (Kalle Eriksson).

Nästa match:

1 mars, 12.00, Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs