Clemensnäs utklassade Brooklyn – vann med 13–1

Clemensnäs segrade – 13–1 mot Brooklyn

Clemensnäs femte seger på de senaste sex matcherna

Viktor Manberg gjorde tre mål för Clemensnäs

Clemensnäs övertygade när laget vann på bortaplan mot Brooklyn i U20 region norr A herr med hela 13–1 (3–0, 4–1, 6–0).

Segern var Clemensnäs femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att Brooklyn nu har 13 förluster i rad.

William Boström gjorde avgörande målet

Clemensnäs dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–7.

Clemensnäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–1. Målen i sista perioden gjordes av Viktor Manberg, som gjorde två mål, William Boström, Ville Renling, Joakim Cedergren och Alex Albertsson-Söderlund.

William Boström gjorde två mål för Clemensnäs och tre assist, Elmer Grenholm hade fyra assists, Ville Renling stod för fyra poäng, varav ett mål, Viktor Manberg gjorde tre mål och spelade fram till ett mål, Linus Wikström gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Joakim Cedergren gjorde ett mål och två assist, Alex Albertsson-Söderlund gjorde två mål och ett assist och Ville Sjöstedt gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Med en omgång kvar är Brooklyn sist i serien medan Clemensnäs är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Clemensnäs HC med 13–5.

Brooklyn tar sig an Boden i nästa match borta söndag 30 november 13.00. Clemensnäs möter samma dag 18.30 Sunderby hemma.

Brooklyn–Clemensnäs 1–13 (0–3, 1–4, 0–6)

U20 region norr A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (1.53) Viktor Manberg (Elmer Grenholm, Emil Persson), 0–2 (8.09) William Boström (Elmer Grenholm, Ville Renling), 0–3 (10.43) Linus Wikström (Joakim Cedergren, Emil Persson).

Andra perioden: 1–3 (23.35) Axel Öhman (Eddi Jatko, Simon Englund), 1–4 (24.28) Ville Sjöstedt (Viktor Manberg), 1–5 (28.00) Oscar Fältén (Linus Wikström, William Boström), 1–6 (31.23) Alex Albertsson-Söderlund (Casper Wahlberg, Joakim Cedergren), 1–7 (32.51) Ville Sjöstedt (William Törmä, Elmer Grenholm).

Tredje perioden: 1–8 (43.04) Viktor Manberg (Ville Renling, Elmer Grenholm), 1–9 (44.47) William Boström (Oscar Fältén, Linus Wikström), 1–10 (48.26) Alex Albertsson-Söderlund (Ville Sjöstedt, William Söderström), 1–11 (49.10) Ville Renling (William Boström, William Törmä), 1–12 (49.42) Joakim Cedergren (Filip Jonsson, Alex Albertsson-Söderlund), 1–13 (52.34) Viktor Manberg (William Boström, Ville Renling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 0-0-5

Clemensnäs: 4-0-1

Nästa match:

Brooklyn: Bodens HF, borta, 30 november

Clemensnäs: Sunderby SK, hemma, 30 november