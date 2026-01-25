Clemensnäs tunga svit fortsätter efter 1–5 mot Enköping

Seger för Enköping med 5–1 mot Clemensnäs

Gustav Eriksson gjorde två mål för Enköping

Andra raka segern för Enköping

Det räcker inte hela vägen till seger för Clemensnäs. Det står klart efter 1–5 (0–2, 0–3, 1–0) på bortaplan mot Enköping. Det var Clemensnäs åttonde raka matchen utan seger i hockeyettan norra.

– Vi kunde inte komma upp i samma prestation idag som igår och Enköping är bättre än oss hela matchen, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Enköping.

Enköping började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.15 slog Gustav Eriksson till på pass av Tobias Smids och Tim Almgren. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Gustav Eriksson återigen fick träff efter förarbete av Tim Almgren och Tobias Smids efter 19.48.

Även i andra perioden var Enköping starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Ludvig Siljesvärd, Elias Ivansson och Axel Knudsen.

Clemensnäs reducerade till 5–1 med fyra sekunder kvar att spela genom Oliver Lindgren framspelad av Filip Westermark och Alexander Bodén. Men mer än så orkade Clemensnäs inte med.

Enköpings Tobias Smids hade tre assists.

På onsdag 28 januari 19.00 spelar Enköping borta mot Borlänge och Clemensnäs hemma mot Piteå.

Enköping–Clemensnäs 5–1 (2–0, 3–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (1.15) Gustav Eriksson (Tobias Smids, Tim Almgren), 2–0 (19.48) Gustav Eriksson (Tim Almgren, Tobias Smids).

Andra perioden: 3–0 (22.20) Ludvig Siljesvärd (Oliver Magnusson, Axel Knudsen), 4–0 (35.34) Elias Ivansson (Petter Eriksson, Tobias Smids), 5–0 (38.05) Axel Knudsen (Elias Ivansson, Romeo Ekfeldt).

Tredje perioden: 5–1 (59.56) Oliver Lindgren (Filip Westermark, Alexander Bodén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-0-3

Clemensnäs: 0-0-5

Nästa match:

Enköping: Borlänge HF, borta, 28 januari 19.00

Clemensnäs: Piteå HC, hemma, 28 januari 19.00