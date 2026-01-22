Clayton Keller matchhjälte med två sena mål för Utah Mammoth

Utah Mammoth segrade – 5–4 efter förlängning

Utah Mammoths sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Clayton Keller gjorde två mål för Utah Mammoth

Clayton Keller blev stor matchhjälte för Utah Mammoth som tog en tung seger på hemmaplan mot Philadelphia i NHL på torsdagen. Först med kvitteringen till 4–4 efter 19.25 i tredje perioden. Sen med avgörandet till 5–4 i förlängningen.

I och med detta har Utah Mammoth fyra raka segrar i NHL.

Cam York gjorde 1–0 till Philadelphia efter bara 30 sekunder efter pass från Travis Konecny och Christian Dvorak. Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 4.36 slog Christian Dvorak till framspelad av Travis Konecny och Noah Juulsen.

Efter 0.58 i andra perioden ökade Philadelphia på till 0–3 genom Bobby Brink.

Utah Mammoth reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom John-Jason Peterka och Lawson Crouse i andra perioden.

Efter 10.28 gjorde Philadelphia 2–4 genom Christian Dvorak som gjorde sitt andra mål.

12.47 in i tredje perioden satte Barrett Hayton pucken framspelad av Dylan Guenther och Nick Schmaltz och reducerade. Utah Mammoth kvitterade till 4–4 med 35 sekunder kvar att spela genom Clayton Keller.

Stor matchhjälte för Utah Mammoth blev Clayton Keller som 2.01 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Christian Dvorak gjorde två mål för Philadelphia och spelade dessutom fram till ett mål. Clayton Keller stod för tre poäng, varav två mål för Utah Mammoth.

Utah Mammoth har fyra segrar och en förlust och 21–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har en vinst och fyra förluster och 14–23 i målskillnad.

Den 6 mars möts lagen återigen, då i Xfinity Mobile Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Utah Mammoth Nashville i Bridgestone Arena 21.30. Philadelphia tar sig an Colorado borta 03.00.

Utah Mammoth–Philadelphia 5–4 (0–2, 2–2, 2–0, 1–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 0–1 (0.30) Cam York (Travis Konecny, Christian Dvorak), 0–2 (4.36) Christian Dvorak (Travis Konecny, Noah Juulsen).

Andra perioden: 0–3 (20.58) Bobby Brink (Trevor Zegras, Jamie Drysdale), 1–3 (25.35) John-Jason Peterka, 2–3 (26.11) Lawson Crouse (Nick Schmaltz, Clayton Keller), 2–4 (30.28) Christian Dvorak (Trevor Zegras, Jamie Drysdale).

Tredje perioden: 3–4 (52.47) Barrett Hayton (Dylan Guenther, Nick Schmaltz), 4–4 (59.25) Clayton Keller.

Förlängning: 5–4 (62.01) Clayton Keller (Dylan Guenther).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 4-1-0

Philadelphia: 1-1-3

Nästa match:

Utah Mammoth: Nashville Predators, borta, 24 januari 21.30

Philadelphia: Colorado Avalanche, borta, 24 januari 03.00