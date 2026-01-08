Christian Furuvik fixade segern för AIK i matchen mot Almtuna

AIK vann med 4–2 mot Almtuna

Christian Furuvik med fyra mål för AIK

Tredje raka segern för AIK

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för AIK:s Christian Furuvik i matchen mellan Almtuna och AIK i U18 Nationell norra herr. Christian Furuvik stod för samtliga fyra mål för AIK i matchen som AIK vann på bortaplan med 4–2 (1–0, 1–1, 2–1).

Mora nästa för AIK

AIK tog ledningen efter 13.08 genom Christian Furuvik efter förarbete från Loke Halldin och Sixten Zakrisson.

Efter 1.06 i andra perioden kvitterade Almtuna till 1–1 genom Martin Kristoffer Moestue Lindseth framspelad av Neo Björklund och William Pecirep. Efter 13.22 i andra perioden slog Christian Furuvik till återigen framspelad av Manne Arwenhed och gav AIK ledningen.

AIK gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, båda målen av Christian Furuvik. Målen punkterade matchen.

Jack Wernerson reducerade dock för Almtuna med bara två minuter kvar att spela och skapade spänning.

Almtuna ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan AIK ligger på första plats.

Det här var fjärde mötet mellan Almtuna och AIK den här säsongen. AIK har tagit två segrar före den här matchen. Almtuna IS vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Almtuna är Täby. Lagen möts söndag 11 januari 15.30 i Upplandsbilforum Arena. AIK tar sig an Mora borta lördag 17 januari 15.00.

Almtuna–AIK 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

U18 Nationell norra herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (13.08) Christian Furuvik (Loke Halldin, Sixten Zakrisson).

Andra perioden: 1–1 (21.06) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Neo Björklund, William Pecirep), 1–2 (33.22) Christian Furuvik (Manne Arwenhed).

Tredje perioden: 1–3 (46.25) Christian Furuvik (Rasmus Kennlöv), 1–4 (52.59) Christian Furuvik (Rasmus Kennlöv), 2–4 (58.23) Jack Wernerson (Neo Björklund).

Nästa match:

Almtuna: IFK Täby HC, hemma, 11 januari 15.30

AIK: Mora IK, borta, 17 januari 15.00