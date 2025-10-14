Chicagos Ilya Mikheyev tvåmålsskytt i segern mot Utah

Seger för Chicago med 3–1 mot Utah

Ilya Mikheyev tvåmålsskytt för Chicago

André Burakovsky avgjorde för Chicago

Chicago vann mot gästande Utah i NHL. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade tisdagens match.

Ilya Mikheyev med två mål för Chicago

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 9.21 in i andra perioden gjorde Chicago 1–0 genom Ilya Mikheyev. Utah kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.02 i tredje perioden genom JJ Peterka assisterad av Dylan Guenther och John Marino.

8.54 in i tredje perioden slog André Burakovsky till framspelad av Nick Foligno och Colton Dach och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med sex sekunder kvar att spela återigen genom Ilya Mikheyev på pass av Teuvo Teraväinen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För Chicago gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Utah är sist, på åttonde plats.

Chicago möter St Louis i nästa match borta torsdag 16 oktober 03.30. Utah möter samma dag Calgary hemma.

Chicago–Utah 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

NHL, United Center

Andra perioden: 1–0 (29.21) Ilya Mikheyev.

Tredje perioden: 1–1 (41.02) JJ Peterka (Dylan Guenther, John Marino), 2–1 (48.54) André Burakovsky (Nick Foligno, Colton Dach), 3–1 (59.54) Ilya Mikheyev (Teuvo Teraväinen).

Nästa match:

Chicago: St Louis Blues, borta, 16 oktober

Utah: Calgary Flames, hemma, 16 oktober