Chicago vann borta mot NY Islanders

Chicago segrade – 4–3 mot NY Islanders

Frank Nazar matchvinnare för Chicago

Seger nummer 27 för Chicago

Det blev uddamålsseger för bortalaget Chicago i matchen mot NY Islanders i UBS Arena. Laget vann onsdagens match i NHL med 4–3 (3–1, 1–0, 0–2).

NY Islanders tog ledningen i början av första perioden genom Anders Lee.

Chicago vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Efter 6.02 i andra perioden nätade Frank Nazar framspelad av Nick Lardis och gjorde 1–4.

8.45 in i tredje perioden satte Simon Holmström pucken på pass av Scott Mayfield och reducerade. NY Islanders reducerade igen efter 16.37 i tredje perioden genom Calum Ritchie framspelad av Carson Soucy och Mathew Barzal. 3–4-målet blev matchens sista.

Chicagos Nick Lardis stod för tre poäng, varav ett mål.

NY Islanders nya tabellposition är fjärde plats i Metropolitan division medan Chicago är på åttonde och sista plats i Central division.

När lagen möttes senast vann NY Islanders med 3–2 efter straffar.

Chicago möter Philadelphia borta samma tid.

NY Islanders–Chicago 3–4 (1–3, 0–1, 2–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (0.49) Anders Lee (Matthew Schaefer, Bo Horvat), 1–1 (12.46) Nick Lardis (Frank Nazar, Tyler Bertuzzi), 1–2 (18.06) Ilja Michejev (Anton Frondell), 1–3 (19.31) Tyler Bertuzzi (Alex Vlasic, Nick Lardis).

Andra perioden: 1–4 (26.02) Frank Nazar (Nick Lardis).

Tredje perioden: 2–4 (48.45) Simon Holmström (Scott Mayfield), 3–4 (56.37) Calum Ritchie (Carson Soucy, Mathew Barzal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-0-3

Chicago: 2-2-1

Nästa match: