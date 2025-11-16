Chicago vände och vann – tack vare Teraväinen och Dach

Chicago vann med 3–2 mot Toronto

Chicagos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Colton Dach avgjorde för Chicago

Chicago låg under inför sista perioden i hemmamatchen i NHL mot Toronto. Men laget vände underläget och vann, tack vare mål av Teuvo Teraväinen och Colton Dach, med 3–2 (1–1, 0–1, 2–0) i söndagens match i United Center.

Segern var Chicagos fjärde på de senaste fem matcherna.

Calgary nästa för Chicago

Efter elva minuters spel gjorde Chicago 1–0.

Toronto kvitterade till 1–1 efter 19.14 när Nicholas Robertson fick träff på pass av John Tavares. Toronto gjorde också 1–2 efter 9.31 i andra perioden när Morgan Rielly hittade rätt på pass av William Nylander och Oliver Ekman Larsson. 5.12 in i tredje perioden slog Teuvo Teraväinen till framspelad av Frank Nazar och kvitterade.

Efter 15.35 slog Colton Dach till och avgjorde matchen.

Det här var Chicagos tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Torontos femte uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 december i Scotiabank Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 19 november. Då möter Chicago Calgary i United Center 02.30. Toronto tar sig an St Louis hemma 01.00.

Chicago–Toronto 3–2 (1–1, 0–1, 2–0)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (11.07) Ryan Greene (Artjom Levsjunov, Wyatt Kaiser), 1–1 (19.14) Nicholas Robertson (John Tavares).

Andra perioden: 1–2 (29.31) Morgan Rielly (William Nylander, Oliver Ekman Larsson).

Tredje perioden: 2–2 (45.12) Teuvo Teraväinen (Frank Nazar), 3–2 (55.35) Colton Dach.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 4-1-0

Toronto: 0-1-4

Nästa match:

Chicago: Calgary Flames, hemma, 19 november

Toronto: St Louis Blues, hemma, 19 november