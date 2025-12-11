Chicago nollade NY Rangers och vann med 3–0

Chicago höll nollan och vann på hemmaplan mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

St Louis nästa för Chicago

Den första perioden slutade mållös.

7.11 in i andra perioden gjorde Chicago 1–0 genom Louis Crevier efter förarbete från Matt Grzelcyk och Jason Dickinson.

Efter 14.28 i andra perioden nätade Connor Bedard på pass av André Burakovsky och gjorde 2–0.

Efter 3.54 i tredje perioden gjorde Tyler Bertuzzi också 3–0 på passning från Ryan Greene och Connor Bedard.

Den 28 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Madison Square Garden.

I nästa match möter Chicago St Louis borta på lördag 13 december 02.00. NY Rangers möter Montreal söndag 14 december 01.00 hemma.

NHL, United Center

Andra perioden: 1–0 (27.11) Louis Crevier (Matt Grzelcyk, Jason Dickinson), 2–0 (34.28) Connor Bedard (André Burakovsky).

Tredje perioden: 3–0 (43.54) Tyler Bertuzzi (Ryan Greene, Connor Bedard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-1-2

NY Rangers: 2-2-1

Nästa match:

Chicago: St Louis Blues, borta, 13 december 02.00

NY Rangers: Montreal Canadiens, hemma, 14 december 01.00