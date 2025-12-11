Chicago nollade NY Rangers och vann med 3–0
Följ HockeySverige på
Google news
- Chicago vann med 3–0 mot NY Rangers
- Louis Crevier matchvinnare för Chicago
- Tredje raka förlusten för NY Rangers
Chicago höll nollan och vann på hemmaplan mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).
St Louis nästa för Chicago
Den första perioden slutade mållös.
7.11 in i andra perioden gjorde Chicago 1–0 genom Louis Crevier efter förarbete från Matt Grzelcyk och Jason Dickinson.
Efter 14.28 i andra perioden nätade Connor Bedard på pass av André Burakovsky och gjorde 2–0.
Efter 3.54 i tredje perioden gjorde Tyler Bertuzzi också 3–0 på passning från Ryan Greene och Connor Bedard.
Den 28 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Madison Square Garden.
I nästa match möter Chicago St Louis borta på lördag 13 december 02.00. NY Rangers möter Montreal söndag 14 december 01.00 hemma.
Chicago–NY Rangers 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)
NHL, United Center
Andra perioden: 1–0 (27.11) Louis Crevier (Matt Grzelcyk, Jason Dickinson), 2–0 (34.28) Connor Bedard (André Burakovsky).
Tredje perioden: 3–0 (43.54) Tyler Bertuzzi (Ryan Greene, Connor Bedard).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Chicago: 2-1-2
NY Rangers: 2-2-1
Nästa match:
Chicago: St Louis Blues, borta, 13 december 02.00
NY Rangers: Montreal Canadiens, hemma, 14 december 01.00
Den här artikeln handlar om: