Chicago nollade Calgary – segrade med 4–0

Chicago vann med 4–0 mot Calgary

Tyler Bertuzzi gjorde två mål för Chicago

Andra raka segern för Chicago

Chicago såg till att hålla nollan när laget vann på bortaplan mot Calgary i NHL. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–0, 0–3).

Tyler Bertuzzi gjorde 1–0 till Chicago efter tolv minuters spel assisterad av Connor Bedard och Artjom Levsjunov.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var Chicago starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Tyler Bertuzzi, André Burakovsky och Connor Bedard och avgjorde matchen.

Connor Bedard gjorde ett mål för Chicago och spelade fram till tre mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Calgary med 12–14 och Chicago med 15–14 i målskillnad.

I nästa omgång har Calgary Minnesota borta i Xcel Energy Center, måndag 10 november 02.00. Chicago spelar borta mot Detroit söndag 9 november 19.00.

Calgary–Chicago 0–4 (0–1, 0–0, 0–3)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (12.32) Tyler Bertuzzi (Connor Bedard, Artjom Levsjunov).

Tredje perioden: 0–2 (41.13) Tyler Bertuzzi (Connor Bedard, André Burakovsky), 0–3 (47.56) André Burakovsky (Connor Bedard), 0–4 (58.02) Connor Bedard.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-1-2

Chicago: 2-1-2

Nästa match:

Calgary: Minnesota Wild, borta, 10 november

Chicago: Detroit Red Wings, borta, 9 november