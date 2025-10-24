Chicago avgjorde tät match mot Tampa Bay i tredje perioden

Chicago segrade – 3–2 mot Tampa Bay

Chicagos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Avgörande målet kom efter 59.06.

Matchen mellan hemmalaget Tampa Bay och gästande Chicago var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Chicago och vann matchen i NHL med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0).

Ryan Donato stod för Chicagos avgörande mål med bara 54 sekunder kvar av slutperioden.

Segern var Chicagos fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Tampa Bay fyra förluster i rad.

Ryan Donato blev matchvinnare

Chicago tog ledningen efter 10.41 genom Frank Nazar på pass av Tyler Bertuzzi och Teuvo Teraväinen. Tampa Bay kvitterade till 1–1 genom Jake Guentzel i andra perioden.

Chicago tog ledningen på nytt genom Ryan Donato efter 10.16.

Tampa Bay gjorde 2–2 genom Ryan McDonagh efter 19.18 av perioden. Men Ryan Donato stod för målet när Chicago avgjorde matchen med 54 sekunder kvar att spela framspelad av Frank Nazar. Målet var Ryan Donatos femte i NHL.

Det här var Tampa Bays femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Chicagos andra uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 24 januari i United Center.

I nästa omgång har Tampa Bay Anaheim Ducks hemma i Amalie Arena, lördag 25 oktober 23.00.

Tampa Bay–Chicago 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 0–1 (10.41) Frank Nazar (Tyler Bertuzzi, Teuvo Teraväinen).

Andra perioden: 1–1 (26.57) Jake Guentzel (Ryan McDonagh, Nikita Kutjerov), 1–2 (30.16) Ryan Donato (Lukas Reichel), 2–2 (39.18) Ryan McDonagh (Nikita Kutjerov, Brayden Point).

Tredje perioden: 2–3 (59.06) Ryan Donato (Frank Nazar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 1-2-2

Chicago: 4-1-0

Nästa match:

Tampa Bay: Anaheim Ducks, hemma, 25 oktober

Chicago: Los Angeles Kings, hemma, 27 oktober