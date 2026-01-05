Chicago avgjorde i förlängningen mot Vegas

Chicago-seger med 3–2 efter förlängning

Tyler Bertuzzi med tre mål för Chicago

Tredje raka segern för Chicago

Matchen i NHL mellan hemmalaget Chicago och gästande Vegas var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0). Matchhjälte blev Tyler Bertuzzi, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Chicago–Vegas – mål för mål

Brandon Saad gjorde 1–0 till Vegas efter 10.40 efter förarbete från Brett Howden och Alexander Holtz.

Chicago kvitterade genom Tyler Bertuzzi assisterad av Alex Vlasic och Andre Burakovsky efter 12.38.

Vegas tog ledningen redan efter efter 43 sekunder i andra perioden genom Mark Stone på passning från Jack Eichel och Noah Hanifin.

11.36 in i tredje perioden fick Tyler Bertuzzi utdelning återigen framspelad av Ryan Greene och Andre Burakovsky och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.00 innan Chicago också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Tyler Bertuzzi.

Chicagos Tyler Bertuzzi gjorde tre mål.

Chicago har tre segrar och två förluster och 15–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vegas har fem förluster och 14–22 i målskillnad.

Det här betyder att Chicago nu ligger på sjätte plats i tabellen och Vegas är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Vegas med 4–3 efter straffläggning.

I nästa match möter Chicago St Louis hemma på torsdag 8 januari 03.30. Vegas möter Winnipeg onsdag 7 januari 02.00 borta.

Chicago–Vegas 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (10.40) Brandon Saad (Brett Howden, Alexander Holtz), 1–1 (12.38) Tyler Bertuzzi (Alex Vlasic, Andre Burakovsky).

Andra perioden: 1–2 (20.43) Mark Stone (Jack Eichel, Noah Hanifin).

Tredje perioden: 2–2 (51.36) Tyler Bertuzzi (Ryan Greene, Andre Burakovsky).

Förlängning: 3–2 (62.00) Tyler Bertuzzi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 3-1-1

Vegas: 0-2-3

Nästa match:

Chicago: St Louis Blues, hemma, 8 januari 03.30

Vegas: Winnipeg Jets, borta, 7 januari 02.00