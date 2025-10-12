Charlie Krånglin i målform – Örnsköldsvik Hockey vann mot Vallentuna

Örnsköldsvik Hockey vann med 5–2 mot Vallentuna

Charlie Krånglin med två mål för Örnsköldsvik Hockey

Tobias Oskarsson avgjorde för Örnsköldsvik Hockey

Hemmalaget Örnsköldsvik Hockey vann mot Vallentuna i hockeyettan norra. 5–2 (1–0, 2–2, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Charlie Krånglin med två mål för Örnsköldsvik Hockey

Örnsköldsvik Hockey tog ledningen efter sju minuter genom William Falkenhäll assisterad av Vilmer Grundström och Mikko Kärjä. Örnsköldsvik Hockey inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Charlie Krånglin innan Vallentuna svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Ludwig Andersson för framspelad av Fredrik Svennas och Leo Hällvik efter 17.13.

I slutminuterna var det dock Örnsköldsvik Hockey som tog greppet. Tobias Oskarsson gjorde 3–2 efter 18.50, på pass av Vilmer Grundström. Även i tredje perioden var Örnsköldsvik Hockey starkast och gick från 3–2 till 5–2 genom två snabba mål i mitten av perioden av Edvin Edlund och Charlie Krånglin och avgjorde matchen.

När lagen möttes senast, för två år sedan, slutade det med seger för Vallentuna med 4–3.

I nästa omgång har Örnsköldsvik Hockey Norrtälje hemma i Skyttishallen, lördag 18 oktober 17.00. Vallentuna spelar hemma mot Surahammar onsdag 15 oktober 19.00.

Örnsköldsvik Hockey–Vallentuna 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (7.25) William Falkenhäll (Vilmer Grundström, Mikko Kärjä).

Andra perioden: 2–0 (33.31) Charlie Krånglin (Frans Westberg-Gren, Felix Hälldahl), 2–1 (34.48) Ludwig Andersson (Filip Sundell, William Hedman), 2–2 (37.13) Ludwig Andersson (Fredrik Svennas, Leo Hällvik), 3–2 (38.50) Tobias Oskarsson (Vilmer Grundström).

Tredje perioden: 4–2 (48.19) Edvin Edlund, 5–2 (50.34) Charlie Krånglin (Viggo Öberg).

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Norrtälje IK, hemma, 18 oktober

Vallentuna: Surahammars IF, hemma, 15 oktober