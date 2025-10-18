Charles Hudon tvåmålsskytt för Djurgården i segern mot Brynäs

Djurgården-seger med 3–1 mot Brynäs

Charles Hudon med två mål för Djurgården

Jakob Silfverberg ende målskytt för Brynäs

Djurgården vann mötet med Brynäs hemma med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) på lördagen i SHL.

Djurgården tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Brynäs reducerade dock till 2–1 genom Jakob Silfverberg efter 13.26 av perioden.

Djurgården kunde dock avgöra till 3–1 med tolv sekunder kvar av matchen genom Charles Hudon.

Djurgården möter Örebro Hockey i nästa match hemma torsdag 23 oktober 19.00. Brynäs möter samma dag Växjö borta.

Djurgården–Brynäs 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (9.24) Joseph Laleggia (Mathias Emilio Pettersen, Jesper Pettersson), 2–0 (17.49) Charles Hudon (Joseph Laleggia, Marcus Krüger).

Tredje perioden: 2–1 (53.26) Jakob Silfverberg (Johannes Kinnvall, Johan Larsson), 3–1 (59.48) Charles Hudon (Jacob Josefson, Jesper Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Örebro HK, hemma, 23 oktober

Brynäs: Växjö Lakers HC, borta, 23 oktober