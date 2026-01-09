Casper Wahlberg het när Clemensnäs U18 besegrade Umeå Hockeyklubb U18

Clemensnäs U18-seger med 5–1 mot Umeå Hockeyklubb U18

Casper Wahlberg tvåmålsskytt för Clemensnäs U18

Melwin Jalstrand avgjorde för Clemensnäs U18

Hemmalaget Clemensnäs U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Umeå Hockeyklubb U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. 5–1 (1–0, 1–0, 3–1) slutade matchen på fredagen.

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin tyckte så här om matchen:

– En helt okej prestation med tanke på att det var första matchen i en högre serie. Vi lärde oss mycket av vad vi måste förbättra, två sista målen är i öppen bur, då vi tagit ut vår målvakt.

Casper Wahlberg tvåmålsskytt för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 tog ledningen efter nio minuter genom Casper Wahlberg.

Efter 6.44 i andra perioden slog Melwin Jalstrand till framspelad av Knut Westermark och gjorde 2–0.

Clemensnäs U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 15.28 genom Kimi Broberg och gick upp till 4–0 innan Umeå Hockeyklubb U18 svarade.

Till slut blev det 5–1 till Clemensnäs U18.

Den 4 mars möts lagen återigen.

I nästa match möter Clemensnäs U18 Vännäs U18 borta på fredag 16 januari 19.30. Umeå Hockeyklubb U18 möter SK Lejon U18 tisdag 13 januari 19.15 borta.

Clemensnäs U18–Umeå Hockeyklubb U18 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (9.53) Casper Wahlberg.

Andra perioden: 2–0 (26.44) Melwin Jalstrand (Knut Westermark).

Tredje perioden: 3–0 (55.28) Kimi Broberg (Max Rönnberg, Knut Westermark), 4–0 (57.57) Casper Wahlberg (Noel Lindgren), 4–1 (58.27) Alfons Hahlin-Svanlund (Olle Lidman, Ebbe Nordbrandt), 5–1 (59.14) Theo Holmström (Filip Lööf, Pontus Berglund).

Nästa match:

Clemensnäs U18: Vännäs HC, borta, 16 januari 19.30

Umeå Hockeyklubb U18: SK Lejon, borta, 13 januari 19.15