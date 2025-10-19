Casper Wahlberg gjorde två mål för Clemensnäs U18 i segern mot Ö-vik Hockey U18

Seger för Clemensnäs U18 med 6–3 mot Ö-vik Hockey U18

Casper Wahlberg tvåmålsskytt för Clemensnäs U18

Andra förlusten i följd för Ö-vik Hockey U18

Clemensnäs U18 vann mötet med Ö-vik Hockey U18 borta med 6–3 (3–1, 2–2, 1–0) på söndagen i U18 regional norr herr.

Clemensnäs U18:s Casper Wahlberg tvåmålsskytt

Clemensnäs U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.16 genom Max Hofverberg och gick upp till 0–2. Ö-vik Hockey U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Clemensnäs U18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Efter 4.09 i andra perioden ökade Clemensnäs U18 på till 1–4 återigen genom Casper Wahlberg.

Ö-vik Hockey U18 reducerade dock till 2–4 genom Jonas Hedlund efter 5.40 av perioden.

Clemensnäs U18 ökade ledningen till 2–5 genom Laurynas Stirna efter 6.02.

Ö-vik Hockey U18 gjorde 3–5 genom Neo Lundqvist efter 13.50 av perioden. Clemensnäs U18 punkterade matchen med ett 3–6-mål med 39 sekunder kvar att spela genom Noel Lindgren assisterad av Rasmus Grundberg. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Casper Wahlberg gjorde två mål för Clemensnäs U18 och spelade dessutom fram till ett mål och Max Hofverberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Med två omgångar kvar är Ö-vik Hockey U18 på elfte plats i tabellen medan Clemensnäs U18 är på åttonde plats. Ett tapp för Clemensnäs U18 som låg på fjärde plats så sent som den 19 september.

I nästa omgång har Ö-vik Hockey U18 Modo Hockey U18 borta i Hägglunds Arena, tisdag 21 oktober 19.00. Clemensnäs U18 spelar hemma mot Piteå Hockey U18 fredag 24 oktober 19.15.

Ö-vik Hockey U18–Clemensnäs U18 3–6 (1–3, 2–2, 0–1)

U18 regional norr herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (4.16) Max Hofverberg (Filip Lööf, Casper Wahlberg), 0–2 (11.13) Max Rönnberg, 1–2 (12.14) Jonas Hedlund (Wille Byström), 1–3 (17.02) Casper Wahlberg (Max Hofverberg, Oskar Öhrvall).

Andra perioden: 1–4 (24.09) Casper Wahlberg (Max Hofverberg, Filip Lööf), 2–4 (25.40) Jonas Hedlund (Vilmer Östman), 2–5 (26.02) Laurynas Stirna (Theo Holmström, Filip Grundström), 3–5 (33.50) Neo Lundqvist (Wille Byström, Valter Norman).

Tredje perioden: 3–6 (59.21) Noel Lindgren (Rasmus Grundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey U18: 1-1-3

Clemensnäs U18: 3-0-2

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: Modo Hockey, borta, 21 oktober

Clemensnäs U18: Piteå HC, hemma, 24 oktober