Carrick och Dahlin bakom Buffalos avgörande mot Los Angeles

Buffalo vann borta mot Los Angeles i NHL med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Sam Carrick gjorde 1–2 och Rasmus Dahlin drygt en minut senare gjorde 1–3 i sista perioden.

Det här innebär att Buffalo nu har fyra segrar i följd i NHL och har sju raka segrar på bortaplan.

Los Angeles–Buffalo – mål för mål

Artemi Panarin gjorde 1–0 till Los Angeles efter tio minuter efter förarbete från Anze Kopitar och Adrian Kempe.

Efter 4.05 i andra perioden nätade Tage Thompson framspelad av Peyton Krebs och Mattias Samuelsson och kvitterade för Buffalo.

Buffalo spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Sam Carrick, Rasmus Dahlin och Zach Benson och avgjorde matchen.

Resultatet innebär att Los Angeles ligger kvar på fjärde plats i Pacific division och Buffalo toppar tabellen i Atlantic division.

Lagens första möte för säsongen vann Buffalo med 4–1.

Los Angeles tar sig an Utah Mammoth i nästa match borta måndag 23 mars 02.00. Buffalo möter samma dag 01.00 Anaheim Ducks borta.

Los Angeles–Buffalo 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (10.48) Artemi Panarin (Anze Kopitar, Adrian Kempe).

Andra perioden: 1–1 (24.05) Tage Thompson (Peyton Krebs, Mattias Samuelsson).

Tredje perioden: 1–2 (51.12) Sam Carrick (Zach Benson, Zach Metsa), 1–3 (52.11) Rasmus Dahlin (Josh Norris, Tage Thompson), 1–4 (57.35) Zach Benson (Josh Norris, Beck Malenstyn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-1-2

Buffalo: 4-0-1

