Carolina vann mot Ottawa i NHL

Carolina vann med 4–1 mot Ottawa

Carolinas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Seth Jarvis matchvinnare för Carolina

Carolina besegrade Ottawa på bortaplan i söndagens möte i NHL. 1–4 (0–3, 1–1, 0–0) slutade matchen.

Segern var Carolinas fjärde på de senaste fem matcherna.

Ottawa–Carolina – mål för mål

Carolina stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 9.29 i andra perioden slog Andrej Svetjnikov till på pass av Nikolaj Ehlers och Seth Jarvis och gjorde 0–4. Ottawas Tim Stützle gjorde 1–4 efter 12.11 framspelad av Jake Sanderson och Claude Giroux.

I tredje perioden höll Carolina i sin 4–1-ledning och vann.

Ottawa tar sig an Vegas i nästa match hemma söndag 25 januari 23.00. Carolina möter Utah Mammoth hemma fredag 30 januari 01.00.

Ottawa–Carolina 1–4 (0–3, 1–1, 0–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (3.53) William Carrier (Mark Jankowski, Jalen Chatfield), 0–2 (5.36) Seth Jarvis (Alexander Nikisjin), 0–3 (18.43) Taylor Hall (Jackson Blake, Jalen Chatfield).

Andra perioden: 0–4 (29.29) Andrej Svetjnikov (Nikolaj Ehlers, Seth Jarvis), 1–4 (32.11) Tim Stützle (Jake Sanderson, Claude Giroux).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 1-2-2

Carolina: 4-1-0

Nästa match:

Ottawa: Vegas Golden Knights, hemma, 25 januari 23.00

Carolina: Utah Mammoth, hemma, 30 januari 01.00