Carolina starkast – avgjorde i förlängningen mot Philadelphia

Carolina segrade – 4–3 efter förlängning

Seth Jarvis matchvinnare för Carolina

Andra raka segern för Carolina

Matchen mellan Carolina och Philadelphia i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (0–1, 3–1, 0–1, 1–0). Seth Jarvis blev matchhjälte för Carolina med sitt mål i förlängningen.

Det var andra raka segern för Carolina, efter 6–3 mot New Jersey i premiären.

San Jose nästa för Carolina

Philadelphia tog ledningen efter 19.38 genom Owen Tippett assisterad av Travis Konecny och Trevor Zegras. Carolina kvitterade till 1–1 genom Logan Stankoven i början av andra perioden i andra perioden.

Philadelphia gjorde 1–2 genom Bobby Brink efter 6.18.

Jordan Staal och Taylor Hall gjorde att Carolina vände till underläget till ledning med 3–2. 17 minuter in i tredje perioden nätade Philadelphias Travis Sanheim på pass av Bobby Brink och Tyson Foerster och kvitterade. I förlängningen tog det 4.43 till Carolina avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Seth Jarvis, på pass av Sebastian Aho och Shayne Gostisbehere.

Förlusten var Philadelphias andra uddamålsförlust.

Carolina tar sig an San Jose i nästa match borta onsdag 15 oktober 04.00. Philadelphia möter Florida hemma tisdag 14 oktober 01.00.

Carolina–Philadelphia 4–3 (0–1, 3–1, 0–1, 1–0)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (19.38) Owen Tippett (Travis Konecny, Trevor Zegras).

Andra perioden: 1–1 (23.46) Logan Stankoven (Jackson Blake, Alexander Nikisjin), 1–2 (26.18) Bobby Brink (Noah Cates, Nikita Grebenkin), 2–2 (29.07) Taylor Hall (Eric Robinson), 3–2 (38.30) Jordan Staal.

Tredje perioden: (Bobby Brink, Tyson Foerster).

Förlängning: 4–3 (64.43) Seth Jarvis (Sebastian Aho, Shayne Gostisbehere).

Nästa match:

Carolina: San Jose Sharks, borta, 15 oktober

Philadelphia: Florida Panthers, hemma, 14 oktober