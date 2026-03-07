Carolina segrade i toppmötet mot Edmonton

Carolina segrade – 6–3 mot Edmonton

Carolinas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jackson Blake gjorde två mål för Carolina

Carolina tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Edmonton i NHL på lördagen med 6–3 (2–1, 1–1, 3–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

Edmonton tog ledningen i första perioden genom Zach Hyman.

Shayne Gostisbehere och Nikolaj Ehlers gjorde att Carolina vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 1.37 i andra perioden nätade Jordan Martinook på pass av Nikolaj Ehlers och K’Andre Miller och gjorde 1–3. Efter 3.20 i andra perioden reducerade Edmonton till 2–3 genom Vasilij Podkolzin.

7.32 in i tredje perioden slog Jackson Blake till på pass av K’Andre Miller och Sebastian Aho och ökade ledningen. 11.43 in i perioden fick Zach Hyman utdelning återigen framspelad av Leon Draisaitl och Evan Bouchard och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Edmonton. Jordan Staal stod för målet när Carolina ökade också ledningen till 3–5 med 1.21 kvar att spela på passning från K’Andre Miller och Frederik Andersen. Laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 29 sekunder kvar att spela på nytt genom Jackson Blake efter förarbete av Logan Stankoven och Sean Walker. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Carolinas K’Andre Miller hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Edmonton med 4–3 efter förlängningsspel .

I nästa omgång har Edmonton Vegas borta i T-Mobile Arena, måndag 9 mars 02.30. Carolina spelar borta mot Calgary söndag 8 mars 04.00.

Edmonton–Carolina 3–6 (1–2, 1–1, 1–3)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (10.43) Zach Hyman (Connor McDavid, Mattias Ekholm), 1–1 (11.20) Shayne Gostisbehere (Seth Jarvis, Sebastian Aho), 1–2 (12.06) Nikolaj Ehlers.

Andra perioden: 1–3 (21.37) Jordan Martinook (Nikolaj Ehlers, K’Andre Miller), 2–3 (23.20) Vasilij Podkolzin.

Tredje perioden: 2–4 (47.32) Jackson Blake (K’Andre Miller, Sebastian Aho), 3–4 (51.43) Zach Hyman (Leon Draisaitl, Evan Bouchard), 3–5 (58.39) Jordan Staal (K’Andre Miller, Frederik Andersen), 3–6 (59.31) Jackson Blake (Logan Stankoven, Sean Walker).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-0-3

Carolina: 4-0-1

Nästa match:

Edmonton: Vegas Golden Knights, borta, 9 mars 02.30

Carolina: Calgary Flames, borta, 8 mars 04.00