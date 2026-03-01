Carolina-seger i toppmötet med Detroit

Carolina segrade – 5–2 mot Detroit

Carolinas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Eric Robinson avgjorde för Carolina

Carolina tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Detroit i NHL på söndagen med 5–2 (2–0, 1–2, 2–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det här innebär att Carolina nu har fem segrar i följd i NHL.

Seattle nästa för Carolina

Taylor Hall gjorde 1–0 till Carolina efter 14 minuter. Laget gjorde också 2–0 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Sebastian Aho hittade rätt med assist av Shayne Gostisbehere och Seth Jarvis.

Carolina ökade ledningen till 3–0 genom Eric Robinson efter 2.50 i andra perioden.

Detroit reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Simon Edvinsson och Patrick Kane i andra perioden.

2.18 in i tredje perioden satte Shayne Gostisbehere pucken framspelad av Jackson Blake och Taylor Hall och ökade ledningen. Efter 5.30 nätade Jackson Blake på pass av Taylor Hall och Shayne Gostisbehere och ökade ledningen för Carolina.

Shayne Gostisbehere och Taylor Hall gjorde ett mål och två assist var för Carolina.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Carolina Seattle borta i Climate Pledge Arena, tisdag 3 mars 04.00. Detroit spelar borta mot Nashville måndag 2 mars 20.00.

Carolina–Detroit 5–2 (2–0, 1–2, 2–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (14.05) Taylor Hall, 2–0 (19.52) Sebastian Aho (Shayne Gostisbehere, Seth Jarvis).

Andra perioden: 3–0 (22.50) Eric Robinson (William Carrier, Sean Walker), 3–1 (38.26) Simon Edvinsson (Alex DeBrincat, Dylan Larkin), 3–2 (39.13) Patrick Kane (Moritz Seider, J.T. Compher).

Tredje perioden: 4–2 (42.18) Shayne Gostisbehere (Jackson Blake, Taylor Hall), 5–2 (45.30) Jackson Blake (Taylor Hall, Shayne Gostisbehere).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 5-0-0

Detroit: 2-0-3

Nästa match:

Carolina: Seattle Kraken, borta, 3 mars 04.00

Detroit: Nashville Predators, borta, 2 mars 20.00