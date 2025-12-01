Prenumerera

Logga in

Carolina ny etta i Metropolitan division efter 1–0 mot Calgary

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Carolina vann med 1–0 efter förlängning

  • Nikolaj Ehlers avgjorde för Carolina

  • Andra raka segern för Carolina

Det blev 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning hemma för Carolina mot Calgary i söndagens match. Därmed är laget ny etta i Metropolitan division – en poäng före New Jersey – efter 25 spelade matcher. Calgary ligger på åttonde plats i Pacific division.

Nikolaj Ehlers stod för Carolinas avgörande mål 2.52 in i förlängningen.

Det var Carolinas fjärde raka seger mot Calgary.

Carolina–Calgary – mål för mål

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Carolina med 13–12 och Calgary med 14–13 i målskillnad. Det här var Carolinas åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Calgarys sjunde uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars i Scotiabank Saddledome.

I nästa omgång har Carolina Toronto hemma i PNC Arena, fredag 5 december 01.00. Calgary spelar borta mot Nashville onsdag 3 december 02.00.

Carolina–Calgary 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, PNC Arena

Förlängning: 1–0 (62.52) Nikolaj Ehlers (Sean Walker).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Calgary: 3-1-1

Nästa match:

Carolina: Toronto Maple Leafs, hemma, 5 december

Calgary: Nashville Predators, borta, 3 december

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen