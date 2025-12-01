Carolina ny etta i Metropolitan division efter 1–0 mot Calgary

Carolina vann med 1–0 efter förlängning

Nikolaj Ehlers avgjorde för Carolina

Andra raka segern för Carolina

Det blev 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning hemma för Carolina mot Calgary i söndagens match. Därmed är laget ny etta i Metropolitan division – en poäng före New Jersey – efter 25 spelade matcher. Calgary ligger på åttonde plats i Pacific division.

Nikolaj Ehlers stod för Carolinas avgörande mål 2.52 in i förlängningen.

Det var Carolinas fjärde raka seger mot Calgary.

Carolina–Calgary – mål för mål

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Carolina med 13–12 och Calgary med 14–13 i målskillnad. Det här var Carolinas åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Calgarys sjunde uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars i Scotiabank Saddledome.

I nästa omgång har Carolina Toronto hemma i PNC Arena, fredag 5 december 01.00. Calgary spelar borta mot Nashville onsdag 3 december 02.00.

Carolina–Calgary 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, PNC Arena

Förlängning: 1–0 (62.52) Nikolaj Ehlers (Sean Walker).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Calgary: 3-1-1

Nästa match:

Carolina: Toronto Maple Leafs, hemma, 5 december

Calgary: Nashville Predators, borta, 3 december