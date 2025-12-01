Carolina ny etta i Metropolitan division efter 1–0 mot Calgary
- Carolina vann med 1–0 efter förlängning
- Nikolaj Ehlers avgjorde för Carolina
- Andra raka segern för Carolina
Det blev 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning hemma för Carolina mot Calgary i söndagens match. Därmed är laget ny etta i Metropolitan division – en poäng före New Jersey – efter 25 spelade matcher. Calgary ligger på åttonde plats i Pacific division.
Nikolaj Ehlers stod för Carolinas avgörande mål 2.52 in i förlängningen.
Det var Carolinas fjärde raka seger mot Calgary.
Carolina–Calgary – mål för mål
Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Carolina med 13–12 och Calgary med 14–13 i målskillnad. Det här var Carolinas åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Calgarys sjunde uddamålsförlust.
Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars i Scotiabank Saddledome.
I nästa omgång har Carolina Toronto hemma i PNC Arena, fredag 5 december 01.00. Calgary spelar borta mot Nashville onsdag 3 december 02.00.
Carolina–Calgary 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)
NHL, PNC Arena
Förlängning: 1–0 (62.52) Nikolaj Ehlers (Sean Walker).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Carolina: 3-0-2
Calgary: 3-1-1
Nästa match:
Carolina: Toronto Maple Leafs, hemma, 5 december
Calgary: Nashville Predators, borta, 3 december
