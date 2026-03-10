Calle Själin tvåmålsskytt när Rögle vann mot Skellefteå AIK

Seger för Rögle med 5–3 mot Skellefteå AIK

Rögles Calle Själin tvåmålsskytt

Anton Bengtsson matchvinnare för Rögle

Rögle vann på bortaplan mot Skellefteå AIK i SHL med 5–3 på tisdagen.

Calle Själin gjorde två mål för Rögle

Skellefteå AIK tog ledningen efter nio minuter genom Viktor Grahn efter pass från Jonathan Pudas och Oliver Okuliar. 1–1 kom efter 18.47 när Karson Kuhlman hittade rätt efter förarbete av Fredrik Olofsson och Lukas Ekeståhl-Jonsson.

Rögle startade också andra perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Calle Själin och Linus Sandin innan Skellefteå AIK svarade och gjorde 3–2 genom Arvid Lundberg.

7.24 in i tredje perioden slog Lars Bryggman till framspelad av Victor Stjernborg och Max Krogdahl och kvitterade. 17.59 in i perioden satte Anton Bengtsson pucken på pass av Linus Sandin och Lukas Ekeståhl-Jonsson och gav laget ledningen. Rögle punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.02 kvar att spela återigen genom Calle Själin efter förarbete från Karson Kuhlman. 3–5-målet blev matchens sista.

Med två omgångar kvar är Skellefteå AIK fortfarande i serieledning, fyra poäng före Frölunda medan Rögle är på fjärde plats.

I nästa match möter Skellefteå AIK LHC hemma och Rögle möter Luleå borta. Båda matcherna spelas torsdag 12 mars 19.00.

Skellefteå AIK–Rögle 3–5 (1–1, 1–2, 1–2)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (9.38) Viktor Grahn (Jonathan Pudas, Oliver Okuliar), 1–1 (18.47) Karson Kuhlman (Fredrik Olofsson, Lukas Ekeståhl-Jonsson).

Andra perioden: 1–2 (25.56) Calle Själin (Felix Nilsson, Isac Solberg), 1–3 (35.22) Linus Sandin, 2–3 (36.57) Arvid Lundberg (Oscar Lindberg, Rickard Hugg).

Tredje perioden: 3–3 (47.24) Lars Bryggman (Victor Stjernborg, Max Krogdahl), 3–4 (57.59) Anton Bengtsson (Linus Sandin, Lukas Ekeståhl-Jonsson), 3–5 (58.58) Calle Själin (Karson Kuhlman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 3-0-2

Rögle: 2-2-1

Nästa match:

Skellefteå AIK: Linköping HC, hemma, 12 mars 19.00

Rögle: Luleå HF, borta, 12 mars 19.00