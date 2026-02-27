Calgary vann efter avgörande i tredje perioden mot San Jose
Följ HockeySverige på
Google news
- Calgary-seger med 4–1 mot San Jose
- Nazem Kadri tvåmålsskytt för Calgary
- Connor Zary matchvinnare för Calgary
Det blev seger för Calgary borta mot San Jose i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Calgary drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–4 (0–0, 1–1, 0–3).
Calgarys Nazem Kadri tvåmålsskytt
Den första perioden slutade mållös.
1.16 in i andra perioden gjorde San Jose 1–0. Målskytt var Tyler Toffoli på pass av Mario Ferraro och Michael Misa. Efter 15.02 i andra perioden nätade Nazem Kadri på pass av Joel Farabee och MacKenzie Weegar och kvitterade för Calgary.
I tredje perioden var det Calgary som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Connor Zary, Nazem Kadri och Mikael Backlund.
Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Calgary Flames har tagit två segrar före den här matchen. San Jose Sharks vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.
Lördag 28 februari 22.00 spelar San Jose hemma mot Edmonton. Calgary möter Los Angeles borta i Crypto.com Arena söndag 1 mars 01.00.
San Jose–Calgary 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)
NHL, SAP Center at San Jose
Andra perioden: 1–0 (21.16) Tyler Toffoli (Mario Ferraro, Michael Misa), 1–1 (35.02) Nazem Kadri (Joel Farabee, MacKenzie Weegar).
Tredje perioden: 1–2 (45.22) Connor Zary (Mikael Backlund, Yan Kuznetsov), 1–3 (51.56) Nazem Kadri (Connor Zary), 1–4 (57.30) Mikael Backlund (Matt Coronato, Zach Whitecloud).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
San Jose: 0-1-4
Calgary: 3-0-2
Nästa match:
San Jose: Edmonton Oilers, hemma, 28 februari 22.00
Calgary: Los Angeles Kings, borta, 1 mars 01.00
Den här artikeln handlar om: