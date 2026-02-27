Calgary vann efter avgörande i tredje perioden mot San Jose

Calgary-seger med 4–1 mot San Jose

Nazem Kadri tvåmålsskytt för Calgary

Connor Zary matchvinnare för Calgary

Det blev seger för Calgary borta mot San Jose i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Calgary drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–4 (0–0, 1–1, 0–3).

Calgarys Nazem Kadri tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös.

1.16 in i andra perioden gjorde San Jose 1–0. Målskytt var Tyler Toffoli på pass av Mario Ferraro och Michael Misa. Efter 15.02 i andra perioden nätade Nazem Kadri på pass av Joel Farabee och MacKenzie Weegar och kvitterade för Calgary.

I tredje perioden var det Calgary som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Connor Zary, Nazem Kadri och Mikael Backlund.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Calgary Flames har tagit två segrar före den här matchen. San Jose Sharks vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 28 februari 22.00 spelar San Jose hemma mot Edmonton. Calgary möter Los Angeles borta i Crypto.com Arena söndag 1 mars 01.00.

San Jose–Calgary 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

NHL, SAP Center at San Jose

Andra perioden: 1–0 (21.16) Tyler Toffoli (Mario Ferraro, Michael Misa), 1–1 (35.02) Nazem Kadri (Joel Farabee, MacKenzie Weegar).

Tredje perioden: 1–2 (45.22) Connor Zary (Mikael Backlund, Yan Kuznetsov), 1–3 (51.56) Nazem Kadri (Connor Zary), 1–4 (57.30) Mikael Backlund (Matt Coronato, Zach Whitecloud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 0-1-4

Calgary: 3-0-2

Nästa match:

San Jose: Edmonton Oilers, hemma, 28 februari 22.00

Calgary: Los Angeles Kings, borta, 1 mars 01.00