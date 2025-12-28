Calgary tog revansch på Edmonton

Calgary segrade – 3–2 mot Edmonton

Blake Coleman matchvinnare för Calgary

Boston nästa motstånd för Calgary

Det blev 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) till Calgary när laget mötte Edmonton på söndagen i NHL. Med det tog hemmalaget Calgary en skön revansch, då Edmonton vann senaste mötet lagen emellan i onsdags med 5–1.

Calgary–Edmonton – mål för mål

Yegor Sharangovich gav Calgary ledningen efter sju minuter på pass av Adam Klapka.

Efter 8.36 kvitterade Edmonton när Evan Bouchard fick träff efter pass från Leon Draisaitl och Ryan Nugent-Hopkins.

Calgary tog ledningen redan efter efter 3.28 i andra perioden genom Ryan Lomberg.

12.31 in i tredje perioden satte Blake Coleman pucken framspelad av Mikael Backlund och Kevin Bahl och ökade ledningen.

15.23 in i perioden slog Connor McDavid till på pass av Zach Hyman och Evan Bouchard och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Edmonton.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 30 december. Då möter Calgary Boston i Scotiabank Saddledome 03.00. Edmonton tar sig an Winnipeg borta 01.30.

Calgary–Edmonton 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (7.00) Yegor Sharangovich (Adam Klapka), 1–1 (8.36) Evan Bouchard (Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins).

Andra perioden: 2–1 (23.28) Ryan Lomberg.

Tredje perioden: 3–1 (52.31) Blake Coleman (Mikael Backlund, Kevin Bahl), 3–2 (55.23) Connor McDavid (Zach Hyman, Evan Bouchard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Calgary: Boston Bruins, hemma, 30 december 03.00

Edmonton: Winnipeg Jets, borta, 30 december 01.30