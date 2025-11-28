Calgary tog hem segern mot Florida på bortaplan

Calgary vann med 5–3 mot Florida

Calgarys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nazem Kadri matchvinnare för Calgary

Calgary tog hem segern på bortaplan mot Florida i NHL. 3–5 (2–2, 0–2, 1–1) slutade matchen på fredagen.

Segern var Calgarys fjärde på de senaste fem matcherna.

Florida–Calgary – mål för mål

Florida tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter.

Calgary reducerade och kvitterade till 2–2 genom Yan Kuznetsov och MacKenzie Weegar i början av perioden.

Laget tog ledningen redan efter efter 55 sekunder i andra perioden genom Morgan Frost med assist av Rasmus Andersson och Nazem Kadri.

Efter 18.44 i andra perioden nätade Nazem Kadri på pass av Rasmus Andersson och Joel Farabee och gjorde 2–4.

11.54 in i tredje perioden satte Brad Marchand pucken framspelad av Sam Reinhart och Anton Lundell och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Florida.

Joel Farabee stod för målet när Calgary punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.03 kvar att spela efter förarbete från Nazem Kadri och Jegor Sjarangovitj. Därmed hade Calgary vänt matchen. 3–5-målet blev matchens sista.

Nazem Kadri gjorde ett mål för Calgary och två assist.

Den 21 mars möts lagen återigen, då i Scotiabank Saddledome.

Florida tar sig an Toronto i nästa match hemma onsdag 3 december 01.30. Calgary möter Carolina borta söndag 30 november 23.00.

Florida–Calgary 3–5 (2–2, 0–2, 1–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (0.54) Evan Rodrigues (Sam Reinhart), 2–0 (2.58) Sam Bennett (AJ Greer, Carter Verhaeghe), 2–1 (5.35) Yan Kuznetsov (Blake Coleman), 2–2 (10.41) MacKenzie Weegar (Mikael Backlund, Connor Zary).

Andra perioden: 2–3 (20.55) Morgan Frost (Rasmus Andersson, Nazem Kadri), 2–4 (38.44) Nazem Kadri (Rasmus Andersson, Joel Farabee).

Tredje perioden: 3–4 (51.54) Brad Marchand (Sam Reinhart, Anton Lundell), 3–5 (58.57) Joel Farabee (Nazem Kadri, Jegor Sjarangovitj).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-0-3

Calgary: 4-0-1

Nästa match:

Florida: Toronto Maple Leafs, hemma, 3 december

Calgary: Carolina Hurricanes, borta, 30 november