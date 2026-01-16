Calgary segrade mot Chicago i NHL

Calgary segrade – 3–1 mot Chicago

Mikael Backlund avgjorde för Calgary

Chicagos andra raka förlust

Calgary segrade på bortaplan i United Center mot Chicago i NHL. 1–3 (1–2, 0–0, 0–1) slutade matchen på fredagen.

NY Islanders nästa för Calgary

Chicago tog ledningen i början av första perioden genom Nick Foligno.

Mikael Backlund och Jegor Sjarangovitj såg till att Calgary vände till ledning med 1–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Matt Coronato stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.01 kvar att spela på pass av Jegor Sjarangovitj. Coronato fullbordade därmed Calgarys vändning.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Chicago med 13–15 och Calgary med 10–15 i målskillnad.

Det här betyder att Chicago är kvar på sjätte plats i Central division och Calgary stannar på sjunde plats, i Pacific division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Chicago Blackhawks vunnit.

I nästa match möter Chicago Boston hemma på söndag 18 januari 02.00. Calgary möter NY Islanders lördag 17 januari 21.00 hemma.

Chicago–Calgary 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (2.38) Nick Foligno (Colton Dach, Landon Slaggert), 1–1 (3.14) Jegor Sjarangovitj (Mikael Backlund, Connor Zary), 1–2 (6.05) Mikael Backlund.

Tredje perioden: 1–3 (58.59) Matt Coronato (Jegor Sjarangovitj).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-0-3

Calgary: 2-0-3

Nästa match:

Chicago: Boston Bruins, hemma, 18 januari 02.00

Calgary: New York Islanders, hemma, 17 januari 21.00