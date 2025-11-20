Calgary avgjorde i tredje perioden – vann mot Buffalo

Calgary vann med 6–2 mot Buffalo

Joel Farabee med två mål för Calgary

Morgan Frost matchvinnare för Calgary

Calgary vann matchen borta mot Buffalo i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Calgary drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–6 (0–2, 2–0, 0–4).

Joel Farabee gjorde två mål för Calgary

Calgary gjorde 0–1 efter fem minuters spel.

Laget gjorde 0–2 efter 12.08 när Joel Farabee hittade rätt assisterad av Nazem Kadri och Jegor Sjarangovitj. Efter 10.39 i andra perioden slog Mattias Samuelsson till och reducerade åt Buffalo.

Tage Thompson gjorde dessutom 2–2 efter 15.57. Calgary spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–6 genom mål av Morgan Frost, Mikael Backlund, Joel Farabee och Matt Coronato och avgjorde matchen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Buffalo på åttonde och sista plats i Atlantic division och Calgary sist, på åttonde plats i Pacific division.

Lagen möts på nytt i Scotiabank Saddledome den 9 december.

I nästa omgång har Buffalo Chicago hemma i KeyBank Center, lördag 22 november 01.00. Calgary spelar hemma mot Dallas söndag 23 november 04.00.

Buffalo–Calgary 2–6 (0–2, 2–0, 0–4)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (5.58) Rasmus Andersson (Kevin Bahl), 0–2 (12.08) Joel Farabee (Nazem Kadri, Jegor Sjarangovitj).

Andra perioden: 1–2 (30.39) Mattias Samuelsson, 2–2 (35.57) Tage Thompson.

Tredje perioden: 2–3 (42.02) Morgan Frost, 2–4 (47.34) Mikael Backlund, 2–5 (49.50) Joel Farabee (Nazem Kadri, Rasmus Andersson), 2–6 (57.49) Matt Coronato.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-0-3

Calgary: 2-1-2

Nästa match:

Buffalo: Chicago Blackhawks, hemma, 22 november

Calgary: Dallas Stars, hemma, 23 november