Calgary avgjorde i tredje perioden mot Minnesota

Calgary segrade hemma mot Minnesota i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Calgary drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Calgary–Minnesota – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 4.17 in i andra perioden som Calgary tog ledningen genom Jonathan Huberdeau efter pass från Rasmus Andersson och Matt Coronato.

Efter 16.49 i andra perioden slog Jakov Trenin till framspelad av Zach Bogosian och Zeev Buium och kvitterade för Minnesota.

I tredje perioden var det Calgary som spelade bäst och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Matt Coronato, Connor Zary och Rasmus Andersson.

Calgary har två segrar och tre förluster och 11–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Minnesota har tre vinster och två förluster och 11–12 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Minnesota Wild med 2–0.

Calgary tar sig an Utah Mammoth i nästa match hemma söndag 7 december 01.00. Minnesota möter samma dag 04.00 Vancouver borta.

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 1–0 (24.17) Jonathan Huberdeau (Rasmus Andersson, Matt Coronato), 1–1 (36.49) Jakov Trenin (Zach Bogosian, Zeev Buium).

Tredje perioden: 2–1 (43.33) Matt Coronato (Morgan Frost, Joel Hanley), 3–1 (46.18) Connor Zary (Blake Coleman, Mikael Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-1-2

Minnesota: 3-1-1

Nästa match:

Calgary: Utah Mammoth, hemma, 7 december

Minnesota: Vancouver Canucks, borta, 7 december