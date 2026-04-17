Calgary avgjorde i tredje perioden mot Los Angeles

Calgary segrade – 3–1 mot Los Angeles

Zayne Parekh matchvinnare för Calgary

Andra raka förlusten för Los Angeles

Calgary vann matchen hemma mot Los Angeles i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Calgary drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

Calgary–Los Angeles – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 5.21 in i andra perioden som Calgary tog ledningen genom Morgan Frost efter förarbete av Matvei Gridin och Matt Coronato. Efter 6.43 i andra perioden nätade Quinton Byfield på pass av Trevor Moore och Alex Laferriere och kvitterade för Los Angeles.

6.08 in i tredje perioden fick Zayne Parekh utdelning framspelad av Zach Whitecloud och Ryan Strome och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 40 sekunder kvar att spela genom Joel Farabee efter pass från Zach Whitecloud. 3–1-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Calgary Flames har tagit två segrar före den här matchen. Los Angeles Kings vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Calgary–Los Angeles 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 1–0 (25.21) Morgan Frost (Matvei Gridin, Matt Coronato), 1–1 (26.43) Quinton Byfield (Trevor Moore, Alex Laferriere).

Tredje perioden: 2–1 (46.08) Zayne Parekh (Zach Whitecloud, Ryan Strome), 3–1 (59.20) Joel Farabee (Zach Whitecloud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-0-3

Los Angeles: 3-1-1