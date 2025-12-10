Buffalo vinnare mot Edmonton – avgjorde i förlängningen

Buffalo vann med 4–3 efter förlängning

Buffalos Josh Doan tvåmålsskytt

Alex Tuch avgjorde för Buffalo

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Buffalo avgöra den jämna matchen borta mot Edmonton i NHL. Slutresultatet blev 3–4 (0–1, 0–2, 3–0, 0–1). Stor matchhjälte 33 sekunder in i förlängningen blev Alex Tuch som stod för det avgörande målet.

Josh Doan gjorde två mål för Buffalo

Josh Doan gav gästande Buffalo ledningen efter 19.01 efter förarbete från Rasmus Dahlin och Tage Thompson.

Efter 11.03 i andra perioden slog Tage Thompson till och gjorde 0–2.

Josh Doan gjorde dessutom 0–3 efter tolv minuter på pass av Tage Thompson och Rasmus Dahlin.

Edmonton reducerade och kvitterade till 3–3 med bara en sekund kvar att spela. Det sista målet kom med en sekund kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Buffalo blev Alex Tuch som 33 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Buffalos Rasmus Dahlin hade tre assists och Tage Thompson stod för tre poäng, varav ett mål.

Edmontons nya tabellposition är fjärde plats i Pacific division medan Buffalo är på åttonde och sista plats i Atlantic division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Buffalo Sabres med 5–1.

Fredag 12 december spelar Edmonton hemma mot Detroit 03.00 och Buffalo mot Vancouver borta 04.00 i Rogers Arena.

Edmonton–Buffalo 3–4 (0–1, 0–2, 3–0, 0–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (19.01) Josh Doan (Rasmus Dahlin, Tage Thompson).

Andra perioden: 0–2 (31.03) Tage Thompson, (Tage Thompson, Rasmus Dahlin).

Tredje perioden: 1–3 (40.11) Connor McDavid (Mattias Ekholm), 2–3 (41.56) Vasilij Podkolzin (Leon Draisaitl, Ty Emberson), 3–3 (59.59) Connor McDavid (Ryan Nugent-Hopkins, Evan Bouchard).

Förlängning: 3–4 (60.33) Alex Tuch (Ryan Mcleod, Rasmus Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-1-1

Buffalo: 2-0-3

Nästa match:

Edmonton: Detroit Red Wings, hemma, 12 december 03.00

Buffalo: Vancouver Canucks, borta, 12 december 04.00