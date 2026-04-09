Buffalo vände underläge och vann

Buffalo segrade – 5–3 mot NY Rangers

Zach Benson med två mål för Buffalo

Jason Zucker avgjorde för Buffalo

Buffalo låg under inför sista perioden i bortamatchen i NHL mot NY Rangers. Men laget vände underläget och vann med 5–3 (2–1, 0–2, 3–0) i torsdagens match i Madison Square Garden.

Buffalo startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ryan McLeod och Zach Benson innan NY Rangers svarade och gjorde 2–1 genom Alexis Lafreniere.

Alexis Lafreniere kvitterade för NY Rangers tidigt i andra perioden efter pass från Drew Fortescue. NY Rangers gjorde också 3–2 efter 14.44 i andra perioden när Adam Fox slog till på pass av Vincent Trocheck och Mika Zibanejad.

Buffalo vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 i tredje perioden. Bensons 3–5-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för NY Rangers är Dallas. Lagen möts lördag 11 april 23.00 i American Airlines Center. Buffalo tar sig an Columbus hemma fredag 10 april 01.00.

NY Rangers–Buffalo 3–5 (1–2, 2–0, 0–3)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (4.40) Ryan McLeod (Jason Zucker, Conor Timmins), 0–2 (8.58) Zach Benson (Rasmus Dahlin, Bowen Byram), 1–2 (19.21) Alexis Lafreniere (Adam Fox, JT Miller).

Andra perioden: 2–2 (22.57) Alexis Lafreniere (Drew Fortescue), 3–2 (34.44) Adam Fox (Vincent Trocheck, Mika Zibanejad).

Tredje perioden: 3–3 (45.51) Alex Tuch (Alex Tuch, Peyton Krebs), 3–4 (47.14) Jason Zucker (Ryan McLeod, Bowen Byram), 3–5 (58.45) Zach Benson (Josh Doan, Josh Norris).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-0-2

Buffalo: 3-0-2

