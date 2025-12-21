Buffalo starkast i straffläggningen – vann hemma mot NY Islanders
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Buffalo med 3–2 efter straffar
- Buffalos femte seger på de senaste sex matcherna
- Femte raka segern för Buffalo
Det var jämnt hela vägen när Buffalo mötte NY Islanders hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 3–2.
I och med detta har Buffalo hela fem raka segrar i NHL.
Tidigare samma dag förlorade NY Islanders på hemmaplan mot Vancouver med 1–4.
Buffalo–NY Islanders – mål för mål
För Buffalo gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i Atlantic division medan NY Islanders är på tredje plats i Metropolitan division.
Buffalo tar sig an New Jersey i nästa match borta måndag 22 december 01.00. NY Islanders möter New Jersey hemma onsdag 24 december 01.00.
Den här artikeln handlar om: