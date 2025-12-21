Buffalo starkast i straffläggningen – vann hemma mot NY Islanders

Det var jämnt hela vägen när Buffalo mötte NY Islanders hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 3–2.

I och med detta har Buffalo hela fem raka segrar i NHL.

Tidigare samma dag förlorade NY Islanders på hemmaplan mot Vancouver med 1–4.

Buffalo–NY Islanders – mål för mål

För Buffalo gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i Atlantic division medan NY Islanders är på tredje plats i Metropolitan division.

Buffalo tar sig an New Jersey i nästa match borta måndag 22 december 01.00. NY Islanders möter New Jersey hemma onsdag 24 december 01.00.