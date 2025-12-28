Buffalo har åtta raka segrar – vann mot Boston med 4–1

Seger för Buffalo med 4–1 mot Boston

Buffalos åttonde seger på de senaste nio matcherna

Peyton Krebs avgjorde för Buffalo

Buffalo är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer åtta i rad, efter 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) hemma mot Boston. Det innebär också att Boston har fem raka förluster i NHL.

Buffalo–Boston – mål för mål

Boston tog ledningen efter elva minuters spel genom David Pastrnak med assist av Morgan Geekie.

Buffalo gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Josh Norris stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 14 sekunder kvar att spela på passning från Peyton Krebs och Tage Thompson.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boston Bruins vunnit.

Buffalo tar sig an St Louis i nästa match borta tisdag 30 december 02.00. Boston möter samma dag 03.00 Calgary borta.

Buffalo–Boston 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (11.56) David Pastrnak (Morgan Geekie).

Andra perioden: 1–1 (21.39) Ryan McLeod (Jack Quinn, Mattias Samuelsson), 2–1 (23.12) Peyton Krebs (Tage Thompson, Josh Doan), 3–1 (27.54) Mattias Samuelsson (Jack Quinn, Bowen Byram).

Tredje perioden: 4–1 (59.46) Josh Norris (Peyton Krebs, Tage Thompson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 5-0-0

Boston: 0-1-4

Nästa match:

Buffalo: St Louis Blues, borta, 30 december 02.00

Boston: Calgary Flames, borta, 30 december 03.00