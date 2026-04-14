Buffalo fortsätter vinna – nu 5–1 mot Chicago
- Buffalo-seger med 5–1 mot Chicago
- Buffalos fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Buffalos Tage Thompson tvåmålsskytt
Formen är bra just nu för Buffalo. På tisdagen kom fjärde raka segern i NHL, 5–1 (1–1, 1–0, 3–0), borta mot Chicago. Det innebär att Chicago åkte på fjärde raka förlusten.
Det var sjätte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Buffalo.
Ryan Greene gjorde 1–0 till Chicago efter bara 3.58 efter förarbete av Ilja Michejev. 1–1 kom efter 19.02 när Josh Norris slog till efter förarbete från Josh Doan.
Buffalo gjorde också 1–2 efter 13.00 i andra perioden när Tage Thompson slog till på pass av Alex Tuch.
Även i tredje perioden var det Buffalo som var vassast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Alex Tuch, Tage Thompson och Ryan McLeod.
Lagens första möte för säsongen vann Buffalo med 9–3.
Torsdag 16 april möter Chicago San Jose hemma 02.30 och Buffalo möter Dallas hemma 01.00.
Chicago–Buffalo 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)
NHL, United Center
Första perioden: 1–0 (3.58) Ryan Greene (Ilja Michejev), 1–1 (19.02) Josh Norris (Josh Doan).
Andra perioden: 1–2 (33.00) Tage Thompson (Alex Tuch).
Tredje perioden: 1–3 (45.38) Alex Tuch (Rasmus Dahlin, Logan Stanley), 1–4 (51.13) Tage Thompson (Rasmus Dahlin, Jason Zucker), 1–5 (58.35) Ryan McLeod (Zach Benson, Owen Power).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Chicago: 1-0-4
Buffalo: 4-0-1
