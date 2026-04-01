Buffalo fortsätter vinna mot NY Islanders

Seger för Buffalo med 4–3 mot NY Islanders

Bowen Byram matchvinnare för Buffalo

Andra raka segern för Buffalo

NY Islanders är ett favoritmotstånd för Buffalo och på onsdagen tog Buffalo ännu en seger hemma mot just NY Islanders. Matchen i NHL slutade 4–3 (1–0, 0–1, 3–2). Det var Buffalos fjärde raka seger mot just NY Islanders.

Buffalo–NY Islanders – mål för mål

Jack Quinn gjorde 1–0 till Buffalo efter 14 minuters spel efter förarbete från Josh Norris.

Efter 17.57 i andra perioden slog Calum Ritchie till på pass av Brayden Schenn och Bo Horvat och kvitterade för NY Islanders.

Buffalo startade tredje perioden bäst. Laget gick från 1–1 till 2–1. Men NY Islanders svarade och kvitterade till 2–2.

Därefter var det dock Buffalo som avgjorde. Laget gjorde först 3–2 och sen kom också 4–2 med fyra minuter kvar att spela genom Bowen Byram på pass av Mattias Samuelsson. NY Islanders hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–3.

NY Islanders Bo Horvat hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Buffalo Sabres vunnit.

Nästa motstånd för Buffalo är Ottawa. Lagen möts fredag 3 april 01.00 i Canadian Tire Centre. NY Islanders tar sig an Philadelphia hemma lördag 4 april 01.00.