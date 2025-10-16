Buffalo besegrade Ottawa med 8–4

Seger för Buffalo med 8–4 mot Ottawa

Jason Zucker matchvinnare för Buffalo

Tredje raka förlusten för Ottawa

Buffalo vann mötet med Ottawa hemma med 8–4 (1–1, 4–1, 3–2) på torsdagen i NHL.

Florida nästa för Buffalo

Första perioden var jämn. Buffalo inledde bäst och tog ledningen genom Jack Quinn efter 8.01, men Ottawa kvitterade genom Tim Stützle efter 16.10. Buffalo var starkast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 5–2.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 8–4.

Zach Benson och Josh Doan gjorde noll mål och tre assist var för Buffalo.

När lagen senast möttes blev det seger för Buffalo med 5–2.

Nästa motstånd för Buffalo är Florida. Lagen möts lördag 18 oktober 19.00 i KeyBank Center. Ottawa tar sig an Seattle hemma fredag 17 oktober 01.00.

Buffalo–Ottawa 8–4 (1–1, 4–1, 3–2)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (8.01) Jack Quinn (Bowen Byram, Rasmus Dahlin), 1–1 (16.10) Tim Stützle (Fabian Zetterlund, Jordan Spence).

Andra perioden: (Ridly Greig, Dylan Cozens), 2–2 (26.45) Ryan Mcleod (Zach Benson, Owen Power), 3–2 (30.12) Alex Tuch (Jacob Bryson, Josh Doan), 4–2 (31.46) Jason Zucker (Rasmus Dahlin, Zach Benson), 5–2 (33.43) Jason Zucker (Josh Doan, Tage Thompson).

Tredje perioden: 5–3 (40.40) Shane Pinto (Mike Amadio, Jake Sanderson), 5–4 (42.13) Lars Eller (Nick Cousins, Jordan Spence), 6–4 (42.32) Ryan Mcleod (Alex Tuch, Josh Doan), 7–4 (43.10) Jack Quinn (Peyton Krebs), 8–4 (56.39) Jiri Kulich (Tage Thompson, Zach Benson).

Nästa match:

Buffalo: Florida Panthers, hemma, 18 oktober

Ottawa: Seattle Kraken, hemma, 17 oktober