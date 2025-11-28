Brynäs vann mot Modo Hockey efter mål av Jenniina Nylund
- Brynäs segrade – 1–0 mot Modo Hockey
- Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna
- Jenniina Nylund matchvinnare för Brynäs
Brynäs vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Modo Hockey i SDHL. Målet gjorde Jenniina Nylund, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.
Brynäs höll nu nollan för femte gången den här säsongen.
Därmed har Brynäs vunnit nio matcher i rad i SDHL.
Brynäs–Modo Hockey – mål för mål
Brynäs har en stark form med fem segrar och 15–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey har två vinster och tre förluster och 9–10 i målskillnad. Det här var Brynäs åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Modo Hockeys tredje uddamålsförlust.
Torsdag 4 december 19.00 möts lagen igen, i Hägglunds Arena.
Brynäs–Modo Hockey 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
SDHL, Monitor ERP Arena
Andra perioden: 1–0 (36.39) Jenniina Nylund.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Brynäs: 5-0-0
Modo Hockey: 2-0-3
Nästa match:
Brynäs: Modo Hockey, borta, 4 december
Modo Hockey: Brynäs IF, hemma, 4 december
Den här artikeln handlar om: