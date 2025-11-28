Brynäs vann mot Modo Hockey efter mål av Jenniina Nylund

Brynäs segrade – 1–0 mot Modo Hockey

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Jenniina Nylund matchvinnare för Brynäs

Brynäs vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Modo Hockey i SDHL. Målet gjorde Jenniina Nylund, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Brynäs höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Därmed har Brynäs vunnit nio matcher i rad i SDHL.

Brynäs–Modo Hockey – mål för mål

Brynäs har en stark form med fem segrar och 15–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey har två vinster och tre förluster och 9–10 i målskillnad. Det här var Brynäs åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Modo Hockeys tredje uddamålsförlust.

Torsdag 4 december 19.00 möts lagen igen, i Hägglunds Arena.

Brynäs–Modo Hockey 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 1–0 (36.39) Jenniina Nylund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 5-0-0

Modo Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: Modo Hockey, borta, 4 december

Modo Hockey: Brynäs IF, hemma, 4 december