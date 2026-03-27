Brynäs vann med 3–0 – kvitterade serien

Brynäs segrade – 3–0 mot Leksand

Lucas Rosander matchvinnare för Brynäs

Brynäs höll tätt bakåt

Brynäs vann på hemmaplan mot Leksand med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0) i kvartsfinalen i U18-SM herr och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Leksand nästa för Brynäs

Den första perioden slutade mållös.

8.37 in i andra perioden gjorde Brynäs 1–0 genom Lucas Rosander framspelad av Alve Larsson.

10.14 in i tredje perioden fick Tim Lindstein utdelning på pass av Leon Roos och Axel Hillström och ökade ledningen. Frans Kandell gjorde också 3–0 på passning från Simon Karlsson och Axel Hillström efter 15.31.

Brynäs–Leksand 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Andra perioden: 1–0 (28.37) Lucas Rosander (Alve Larsson).

Tredje perioden: 2–0 (50.14) Tim Lindstein (Leon Roos, Axel Hillström), 3–0 (55.31) Frans Kandell (Simon Karlsson, Axel Hillström).

Ställning i serien: Brynäs–Leksand 1–1

Nästa match:

28 mars, 12.00, Brynäs–Leksand