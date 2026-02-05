Brynäs vann igen mot Leksand

Brynäs vann med 4–1 mot Leksand

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kieffer Bellows gjorde två mål för Brynäs

Leksand är ett favoritmotstånd för Brynäs och på torsdagen tog Brynäs ännu en seger hemma mot just Leksand. Matchen i SHL slutade 4–1 (2–0, 0–1, 2–0). Det var Brynäs fjärde raka seger mot just Leksand.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Johannes Kinnvall bakom Brynäs avgörande

Kieffer Bellows gjorde 1–0 till Brynäs efter åtta minuter efter förarbete från Lucas Pettersson och Johannes Kinnvall. 2–0 kom efter 17.58 när Johannes Kinnvall fick träff på passning från Lucas Pettersson och Oskar Lindblom.

Efter 7.17 i andra perioden slog Oskar Lang till och reducerade åt Leksand.

8.32 in i tredje perioden nätade Brynäs Jack Kopacka framspelad av Lucas Pettersson och Greg Scott och ökade ledningen. Efter 15.32 slog Kieffer Bellows till återigen framspelad av Tyler Vesel och ökade ledningen för Brynäs.

Brynäs Lucas Pettersson hade tre assists.

Brynäs ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Leksand är på 14:e och sista plats.

I nästa match, lördag 7 februari möter Brynäs Färjestad hemma i Monitor ERP Arena 18.00 medan Leksand spelar hemma mot Timrå IK 15.15.

Brynäs–Leksand 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (8.40) Kieffer Bellows (Lucas Pettersson, Johannes Kinnvall), 2–0 (17.58) Johannes Kinnvall (Lucas Pettersson, Oskar Lindblom).

Andra perioden: 2–1 (27.17) Oskar Lang.

Tredje perioden: 3–1 (48.32) Jack Kopacka (Lucas Pettersson, Greg Scott), 4–1 (55.32) Kieffer Bellows (Tyler Vesel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-1-0

Leksand: 1-0-4

Nästa match:

Brynäs: Färjestads BK, hemma, 7 februari 18.00

Leksand: Timrå IK, hemma, 7 februari 15.15