Brynäs segerrad fortsätter efter 6–1 mot Timrå U20

Brynäs segrade – 6–1 mot Timrå U20

Brynäs femte seger på de senaste fem matcherna

Leo Berggren avgjorde för Brynäs

Det går fortsatt bra för Brynäs i U20 nationell norra. På onsdagen mötte laget Timrå U20 i Monitor ERP Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Timrå U20 blev 6–1 (3–1, 2–0, 1–0).

– Tycker vi följer vår plan rakt igenom och gillar att killarna spelar hela matchen. Mycket fokus blir på vår vardag och det ska fortsätta ge oss bra saker, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg efter matchen.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder tyckte så här om matchen:

– Vi får en fruktansvärd tuff start ikväll. Vi har inte råd med det mot ett sådant bra lag som Brynäs. Jag får ta på mig att jag inte har förberett killarna bättre inför matchen.

AIK nästa för Brynäs

Brynäs stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.54.

Timrå U20 reducerade dock till 3–1 genom Edwin Annerstedt med 3.55 kvar att spela. Brynäs startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 5–1 genom mål av Leo Sundqvist och Theo Östberg. 47 sekunder in i tredje perioden slog Gustav Hillström till framspelad av Leo Sundqvist och Michal Svrcek och ökade ledningen. Målet var Gustav Hillströms femte i U20 nationell norra.

Gustav Hillström och Carl-Wilhelm Brismo gjorde ett mål och två assist var för Brynäs.

Brynäs har nu 15 poäng och Timrå U20 har sex poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Lördag 4 oktober spelar Brynäs borta mot AIK 15.30 och Timrå U20 mot Djurgården borta 17.00 i Mälarhöjdens ishall.

Brynäs–Timrå U20 6–1 (3–1, 2–0, 1–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (0.08) Michal Svrcek (Carl-Wilhelm Brismo, Gustav Hillström), 2–0 (1.28) Leo Berggren (Hugo Östberg, Theo Östberg), 3–0 (4.02) Carl-Wilhelm Brismo (Cedrik Johansson, Hugo Östberg), 3–1 (16.05) Edwin Annerstedt (Elias Hedlund, Emil Stadin).

Andra perioden: 4–1 (23.56) Leo Sundqvist (Aron Dahlqvist, Gustav Hillström), 5–1 (29.31) Theo Östberg (Hugo Östberg, Carl-Wilhelm Brismo).

Tredje perioden: 6–1 (40.47) Gustav Hillström (Leo Sundqvist, Michal Svrcek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 5-0-0

Timrå U20: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: AIK, borta, 4 oktober

Timrå U20: Djurgårdens IF, borta, 4 oktober