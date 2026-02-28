Brynäs nollade Frölunda – vann med 3–0

Seger för Brynäs med 3–0 mot Frölunda

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Mattias Norlinder matchvinnare för Brynäs

Brynäs höll nollan och vann på hemmaplan mot Frölunda i SHL. Matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Det här var Brynäs fjärde nolla den här säsongen.

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Timrå IK nästa för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 7.27 genom Mattias Norlinder.

Efter 16.44 i andra perioden slog Linus Ölund till på pass av Axel Jonsson-Fjällby och Michal Kempny och gjorde 2–0.

Efter 13.32 i tredje perioden gjorde Axel Jonsson-Fjällby också 3–0 assisterad av Mattias Norlinder.

Torsdag 5 mars 19.00 möter Brynäs Timrå IK borta i SCA Arena medan Frölunda spelar hemma mot Rögle.

Brynäs–Frölunda 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (7.27) Mattias Norlinder.

Andra perioden: 2–0 (36.44) Linus Ölund (Axel Jonsson-Fjällby, Michal Kempny).

Tredje perioden: 3–0 (53.32) Axel Jonsson-Fjällby (Mattias Norlinder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-1-0

Frölunda: 1-1-3

Nästa match:

Brynäs: Timrå IK, borta, 5 mars 19.00

Frölunda: Rögle BK, hemma, 5 mars 19.00