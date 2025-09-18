Brynäs höll nollan och tog stark seger mot HV 71
- Brynäs-seger med 4–0 mot HV 71
- Oskar Lindblom avgjorde för Brynäs
- Tredje raka nederlaget för HV 71
Inte ett enda insläppt mål. Men fyra mål framåt. Brynäs tog en stabil seger på bortaplan mot HV 71 i SHL. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).
När lagen möttes förra säsongen vann Brynäs tre matcher och HV 71 en.
HV 71–Brynäs – mål för mål
Brynäs tog ledningen efter 13 minuters spel, genom Oskar Lindblom framspelad av Axel Andersson och Mattias Norlinder. Efter 8.15 i andra perioden nätade Jack Kopacka, på pass av Bobby Trivigno och Linus Ölund och gjorde 0–2. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Jakob Silfverberg och Linus Ölund.
För HV 71 gör resultatet att laget nu ligger på 14:e och sista plats i tabellen, medan Brynäs är på nionde plats.
I nästa match, lördag 20 september 18.00, har HV 71 Malmö borta i Malmö Arena, medan Brynäs spelar hemma mot Örebro Hockey.
HV 71–Brynäs 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)
SHL, Husqvarna Garden
Första perioden: 0–1 (13.25) Oskar Lindblom (Axel Andersson, Mattias Norlinder).
Andra perioden: 0–2 (28.15) Jack Kopacka (Bobby Trivigno, Linus Ölund).
Tredje perioden: 0–3 (43.08) Linus Ölund (Jack Kopacka, Johannes Kinnvall), 0–4 (56.58) Jakob Silfverberg (Anton Rödin, Nicklas Bäckström).
Nästa match:
HV 71: IF Malmö Redhawks, borta, 20 september
Brynäs: Örebro HK, hemma, 20 september
