Brynäs höll nollan och tog stark seger mot HV 71

Brynäs-seger med 4–0 mot HV 71

Oskar Lindblom avgjorde för Brynäs

Tredje raka nederlaget för HV 71

Inte ett enda insläppt mål. Men fyra mål framåt. Brynäs tog en stabil seger på bortaplan mot HV 71 i SHL. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).

När lagen möttes förra säsongen vann Brynäs tre matcher och HV 71 en.

HV 71–Brynäs – mål för mål

Brynäs tog ledningen efter 13 minuters spel, genom Oskar Lindblom framspelad av Axel Andersson och Mattias Norlinder. Efter 8.15 i andra perioden nätade Jack Kopacka, på pass av Bobby Trivigno och Linus Ölund och gjorde 0–2. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Jakob Silfverberg och Linus Ölund.

För HV 71 gör resultatet att laget nu ligger på 14:e och sista plats i tabellen, medan Brynäs är på nionde plats.

I nästa match, lördag 20 september 18.00, har HV 71 Malmö borta i Malmö Arena, medan Brynäs spelar hemma mot Örebro Hockey.

HV 71–Brynäs 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (13.25) Oskar Lindblom (Axel Andersson, Mattias Norlinder).

Andra perioden: 0–2 (28.15) Jack Kopacka (Bobby Trivigno, Linus Ölund).

Tredje perioden: 0–3 (43.08) Linus Ölund (Jack Kopacka, Johannes Kinnvall), 0–4 (56.58) Jakob Silfverberg (Anton Rödin, Nicklas Bäckström).

Nästa match:

HV 71: IF Malmö Redhawks, borta, 20 september

Brynäs: Örebro HK, hemma, 20 september