Brynäs fina svit fortsätter mot BIK Karlskoga

Brynäs-seger med 5–0 mot BIK Karlskoga

Kellan Case O´leary gjorde tre mål för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs fortsätter att ha det lätt mot BIK Karlskoga i U18 regional väst topp 6 herr. På söndagen vann Brynäs på nytt – den här gången med hela 5–0 (4–0, 1–0, 0–0) hemma i Monitor ERP Arena. Det var Brynäs elfte raka seger mot BIK Karlskoga.

Kellan Case O´leary tremålsskytt för Brynäs

Brynäs stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Till slut kom också 5–0 genom Leo Sumenkovic på pass av Vincent Häggström efter 2.34 i andra perioden. Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 5–0-ledning och vann.

Brynäs Kellan Case O´leary stod för tre mål och ett assist.

BIK Karlskoga har startat svagt och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Brynäs har åtta poäng.

När lagen möttes senast vann Brynäs IF med 7–4.

Nästa motstånd för Brynäs är Mora. BIK Karlskoga tar sig an Leksand borta. Båda matcherna spelas onsdag 19 november 19.00.

Brynäs–BIK Karlskoga 5–0 (4–0, 1–0, 0–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (4.29) Kellan Case O´leary (Elliot Pettersson), 2–0 (13.17) Kellan Case O´leary (Axel Arnberg, Teodor Larsson), 3–0 (15.12) Kellan Case O´leary, 4–0 (18.19) Elliot Pettersson (Ellioth Lahtinen, Kellan Case O´leary).

Andra perioden: 5–0 (22.34) Leo Sumenkovic (Vincent Häggström).

Nästa match:

Brynäs: Mora IK, borta, 19 november

BIK Karlskoga: Leksands IF, borta, 19 november