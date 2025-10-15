Brooklyn Tigers UHF U18 vann med 6–2 mot Kalix U18

Emil Riihinen Ahlbäck matchvinnare för Brooklyn Tigers UHF U18

Andra raka segern för Brooklyn Tigers UHF U18

Hemmalaget Brooklyn Tigers UHF U18 segrade i Coop Norrbotten Arena mot Kalix U18 i U18 division 1 norra A herr. 6–2 (2–1, 1–1, 3–0) slutade matchen på onsdagen.

Brooklyn Tigers UHF U18–Kalix U18 – mål för mål

Brooklyn Tigers UHF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Pasma Ferden.

Kalix U18 gjorde 1–1 genom John Lundberg tidigt i matchen.

Brooklyn Tigers UHF U18 gjorde 2–1 genom David Blanck efter 13.53. Kalix U18 kvitterade till 2–2 genom Leon Öhlund i andra perioden.

Efter 16.27 gjorde Brooklyn Tigers UHF U18 3–2 genom Emil Riihinen Ahlbäck. Brooklyn Tigers UHF U18 startade tredje perioden bäst och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Philip Larsson, Karl Gyllemalm och Elis Lundborg och avgjorde matchen.

Philip Larsson gjorde ett mål för Brooklyn Tigers UHF U18 och två målgivande passningar.

För Brooklyn Tigers UHF U18 gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Kalix U18 är på tredje plats. Ett fint lyft för Kalix U18 som låg på sjunde plats så sent som den 27 september.

Den 3 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Part Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 20 oktober. Då möter Brooklyn Tigers UHF U18 Clemensnäs HC U18 i Malmhallen 19.00. Kalix U18 tar sig an Sunderby SK U18 hemma 19.30.

Brooklyn Tigers UHF U18–Kalix U18 6–2 (2–1, 1–1, 3–0)

U18 division 1 norra A herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (1.07) Lucas Pasma Ferden (Philip Larsson, Lowe Englund), 1–1 (1.50) John Lundberg (Max Öjercrantz, Damians Kjars), 2–1 (13.53) David Blanck (Emil Riihinen Ahlbäck).

Andra perioden: 2–2 (27.15) Leon Öhlund, 3–2 (36.27) Emil Riihinen Ahlbäck (Philip Larsson, Karl Gyllemalm).

Tredje perioden: 4–2 (41.26) Philip Larsson, 5–2 (49.20) Karl Gyllemalm (David Blanck), 6–2 (52.34) Elis Lundborg (Arvin Toshang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 3-0-2

Kalix U18: 3-0-2

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 20 oktober

Kalix U18: Sunderby SK div 1, hemma, 20 oktober