Brooklyn Tigers UHF J18 vann i förlängningen mot Kiruna IF

Brooklyn Tigers UHF J18-seger med 2–1 efter förlängning

Rasmus Wuopio avgjorde för Brooklyn Tigers UHF J18

Andra förlusten i rad för Kiruna IF

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Brooklyn Tigers UHF J18 avgöra den jämna matchen borta mot Kiruna IF i U18 division 1 norra A herr. Slutresultatet blev 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1). Rasmus Wuopio spelade en avgörande roll för Brooklyn Tigers UHF J18 med det vinnande målet i förlängningen.

Kiruna IF–Brooklyn Tigers UHF J18 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 4.51 i andra perioden gjorde Kiruna IF 1–0 genom Hugo Karlström.

Brooklyn Tigers UHF J18 kvitterade till 1–1 genom Emil Johansson efter 8.33 av perioden. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 4.27 till Brooklyn Tigers UHF J18 också avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Rasmus Wuopio, framspelad av Emil Riihinen Ahlbäck.

Det här var Kiruna IF:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brooklyn Tigers UHF J18:s tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Kiruna IF är kvar på femte plats och Brooklyn Tigers UHF J18 stannar på åttonde plats, i tabellen.

Den 6 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Lulebohallen.

Nästa motstånd för Kiruna IF är Brooklyn Tigers HF J18. Lagen möts söndag 12 oktober 12.00 i Lombiahallen. Brooklyn Tigers UHF J18 tar sig an Kalix hemma onsdag 15 oktober 19.30.

Kiruna IF–Brooklyn Tigers UHF J18 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Andra perioden: 1–0 (24.51) Hugo Karlström, 1–1 (28.33) Emil Johansson (Hugo Hjelm, Robin Lindström Wallgren).

Förlängning: 1–2 (64.27) Rasmus Wuopio (Emil Riihinen Ahlbäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF: 1-2-2

Brooklyn Tigers UHF J18: 3-0-2

Nästa match:

Kiruna IF: Brooklyn Tigers HF, hemma, 12 oktober

Brooklyn Tigers UHF J18: Kalix HC, hemma, 15 oktober