Brooklyn Tigers HF U18:s segerrad mot Kiruna IF U18 intakt

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 5–3 mot Kiruna IF U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Gunnarfeldt med två mål för Brooklyn Tigers HF U18

Kiruna IF U18 är ett favoritmotstånd för Brooklyn Tigers HF U18 och på söndagen tog Brooklyn Tigers HF U18 ännu en seger borta mot just Kiruna IF U18. Matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr slutade 5–3 (2–2, 0–1, 3–0). Det var Brooklyn Tigers HF U18:s femte raka seger mot just Kiruna IF U18.

Därmed har Brooklyn Tigers HF U18 vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Brooklyn Tigers HF U18:s Elias Gunnarfeldt tvåmålsskytt

Kiruna IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Alvin Taivalsaari.

Brooklyn Tigers HF U18 kvitterade till 1–1 genom Mattis Nylén efter 12.03.

Kiruna IF U18 tog ledningen på nytt genom Liam Lundin efter 12.29 i matchen.

Brooklyn Tigers HF U18 gjorde 2–2 genom Elias Gunnarfeldt efter 19.57.

Efter 5.17 i andra perioden slog Viggo Mämmi till på pass av Hugo Karlström och William Jakobsson och gav Kiruna IF U18 ledningen.

Brooklyn Tigers HF U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 i tredje perioden. Östbergs 3–5-mål kom med 3 sekunder kvar av matchen.

Brooklyn Tigers HF U18:s Elias Gunnarfeldt stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var fjärde mötet mellan Kiruna IF U18 och Brooklyn Tigers HF U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brooklyn Tigers HF vunnit.

Kiruna IF U18 tar sig an Bodens HF U18 i nästa match hemma lördag 28 februari 15.00. Brooklyn Tigers HF U18 möter Haparanda hemma torsdag 26 februari 19.30.

Kiruna IF U18–Brooklyn Tigers HF U18 3–5 (2–2, 1–0, 0–3)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (0.44) Alvin Taivalsaari (Jaroslav Novikov), 1–1 (12.03) Mattis Nylén (Gustav Björk), 2–1 (12.29) Liam Lundin (Mille Fredriksson, Simon Holmblad), 2–2 (19.57) Elias Gunnarfeldt (Mattis Nylén, Elias Engman).

Andra perioden: 3–2 (25.17) Viggo Mämmi (Hugo Karlström, William Jakobsson).

Tredje perioden: 3–3 (44.43) Elias Engman (Gustav Björk, Elias Gunnarfeldt), 3–4 (50.48) Elias Gunnarfeldt (Viggo Kröger), 3–5 (59.57) Vilmer Östberg (Elias Hedström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 2-0-3

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

Nästa match:

Kiruna IF U18: Bodens HF, hemma, 28 februari 15.00

Brooklyn Tigers HF U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 26 februari 19.30