Brooklyn Tigers HF U18 vann toppmötet mot SK Lejon U18

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 5–4 mot SK Lejon U18

Brooklyn Tigers HF U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Brooklyn Tigers HF U18:s Gustav Björk tvåmålsskytt

Brooklyn Tigers HF U18 besegrade SK Lejon U18 borta i den tidiga seriefinalen med 5–4 (3–1, 2–0, 0–3) i U18 division 1 norra A herr på tisdagen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. SK Lejon U18 är i fortsatt serieledning och Brooklyn Tigers HF U18 på andra plats. I och med Brooklyn Tigers HF U18:s seger skiljer det nu 0 poäng mellan lagen.

Brooklyn Tigers HF U18 tog sin sjätte seger i rad i serien medan SK Lejon U18 efter sex raka segrar nu förlorade.

Oscar Haara bakom Brooklyn Tigers HF U18:s seger

Brooklyn Tigers HF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Ville Henriksson.

SK Lejon U18 kvitterade till 1–1 genom Conrad Nilzon efter 10.08.

Brooklyn Tigers HF U18 gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Gustav Björk och Joel Isaksson. Även i andra perioden var Brooklyn Tigers HF U18 starkast och gick från 1–3 till 1–5 genom mål av Gustav Björk och Oscar Haara. Max Lundström, Conrad Nilzon och Max Lundström reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–5 kom inte SK Lejon U18.

Conrad Nilzon gjorde två mål för SK Lejon U18 och ett målgivande pass.

Den 28 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Lulebohallen.

I nästa omgång har SK Lejon U18 Sunderby SK U18 borta i Sunderby Ishall, torsdag 23 oktober 19.30. Brooklyn Tigers HF U18 spelar hemma mot Sunderby SK U18 fredag 17 oktober 19.30.

SK Lejon U18–Brooklyn Tigers HF U18 4–5 (1–3, 0–2, 3–0)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (3.42) Ville Henriksson (Linus Haara, Elias Engman), 1–1 (10.08) Conrad Nilzon (Kevin Hollström, Pontus Karbin), 1–2 (16.44) Gustav Björk (Fabian Lindfors), 1–3 (18.17) Joel Isaksson (Alfred Niemi, Elias Gunnarfeldt).

Andra perioden: 1–4 (24.36) Gustav Björk (Mattis Nylén), 1–5 (36.26) Oscar Haara (Elias Gunnarfeldt, Elias Engman).

Tredje perioden: 2–5 (41.28) Max Lundström (Conrad Nilzon, Filip Forsell), 3–5 (41.51) Conrad Nilzon (Kevin Hollström), 4–5 (58.02) Max Lundström (Eddie Furtenback, Conrad Hedblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 4-0-1

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Nästa match:

SK Lejon U18: Sunderby SK div 1, borta, 23 oktober

Brooklyn Tigers HF U18: Sunderby SK div 1, hemma, 17 oktober