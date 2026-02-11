Brooklyn Tigers HF U18 segrade i toppmötet mot Kalix U18

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 4–3 mot Kalix U18

Brooklyn Tigers HF U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Ebbe Kjellgren tvåmålsskytt för Brooklyn Tigers HF U18

Två topplag möttes i U18 division 1 norra A fortsättning herr under onsdagen när Brooklyn Tigers HF U18 tog emot tredjeplacerade Kalix U18. Brooklyn Tigers HF U18 vann matchen med 4–3 (2–2, 2–1, 0–0).

Brooklyn Tigers HF U18 vann därmed för åttonde matchen i rad mot just Kalix U18.

Segern var Brooklyn Tigers HF U18:s åttonde på de senaste nio matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Ebbe Kjellgren gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.

Kalix U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom John Lundberg och Linus Rova Lindvall.

Efter 6.12 i andra perioden gjorde Kalix U18 2–3 genom Johannes Kantola.

Joel Isaksson och Ebbe Kjellgren såg till att Brooklyn Tigers HF U18 vände till ledning med 4–3.

Tredje perioden blev mållös och Brooklyn Tigers HF U18 höll i sin 4–3-ledning och vann.

Brooklyn Tigers HF U18:s Joel Isaksson stod för ett mål och tre assists.

Det här betyder att Brooklyn Tigers HF U18 är kvar på andra plats och Kalix U18 stannar på tredje plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers HF vunnit.

Brooklyn Tigers HF U18 tar sig an Clemensnäs HC U18 i nästa match borta tisdag 17 februari 19.30. Kalix U18 möter Kiruna IF U18 hemma fredag 13 februari 19.30.

Brooklyn Tigers HF U18–Kalix U18 4–3 (2–2, 2–1, 0–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (1.56) Ebbe Kjellgren (Joel Isaksson, Emil Hellberg), 2–0 (7.24) Elias Engman (Joel Isaksson, Alfred Niemi), 2–1 (10.44) John Lundberg (Axel Persson, Erik Svedlund), 2–2 (19.54) Linus Rova Lindvall (Axel Persson).

Andra perioden: 2–3 (26.12) Johannes Kantola (Linus Englund, Kirill Tabunov), 3–3 (34.39) Joel Isaksson (Gustav Björk, Elias Gunnarfeldt), 4–3 (37.53) Ebbe Kjellgren (Joel Isaksson, Elias Hedström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

Kalix U18: 2-1-2

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 17 februari 19.30

Kalix U18: Kiruna IF, hemma, 13 februari 19.30