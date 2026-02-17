Brooklyn Tigers HF U18 besegrade Clemensnäs HC U18 och toppar nu tabellen

Seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 14–1 mot Clemensnäs HC U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Brooklyn Tigers HF U18:s Elias Gunnarfeldt tremålsskytt

Brooklyn Tigers HF U18 är ny serieledare i U18 division 1 norra A fortsättning herr efter bortaseger med 14–1 (2–1, 7–0, 5–0) mot Clemensnäs HC U18. Brooklyn Tigers HF U18 leder serien en poäng före Haparanda som dessutom har en match mer spelad. Clemensnäs HC U18 ligger på nionde plats i tabellen.

Brooklyn Tigers HF U18 vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Clemensnäs HC U18.

Segern var Brooklyn Tigers HF U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

Fabian Lindfors gjorde matchvinnande målet

Brooklyn Tigers HF U18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Även i andra perioden var Brooklyn Tigers HF U18 starkast och gick från 1–2 till 1–9 genom mål av Joel Isaksson, Oscar Haara, Elias Gunnarfeldt, Oskar Asserfelt, Gustav Björk, Mattis Nylén och Robin Verlehag.

Brooklyn Tigers HF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–1. Målen i sista perioden gjordes av Mattis Nylén, Elias Engman, Elias Gunnarfeldt, Ville Henriksson och Gustav Björk.

Brooklyn Tigers HF U18:s Elias Engman stod för sex poäng, varav ett mål, Mattis Nylén gjorde två mål och spelade fram till tre mål, Elias Gunnarfeldt gjorde tre mål och två assist och Gustav Björk gjorde två mål och tre assist.

Clemensnäs HC U18 har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 30 januari låg laget på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Clemensnäs HC U18 och Brooklyn Tigers HF U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brooklyn Tigers HF vunnit.

Nästa motstånd för Clemensnäs HC U18 är Kalix U18. Brooklyn Tigers HF U18 tar sig an Bodens HF U18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 19 februari 19.30.

Clemensnäs HC U18–Brooklyn Tigers HF U18 1–14 (1–2, 0–7, 0–5)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Malmhallen

Första perioden: 1–0 (6.51) William Lundström (Vilgot Vesterlund, Alvin Majanen), 1–1 (12.44) Elias Gunnarfeldt, 1–2 (14.56) Fabian Lindfors (Joel Isaksson, Ebbe Kjellgren).

Andra perioden: 1–3 (22.40) Joel Isaksson (Alfred Niemi, Ebbe Kjellgren), 1–4 (24.28) Oscar Haara (Vilmer Östberg), 1–5 (24.34) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk), 1–6 (25.28) Oskar Asserfelt (Ville Henriksson, Robin Verlehag), 1–7 (26.33) Gustav Björk (Elias Engman, Mattis Nylén), 1–8 (31.56) Mattis Nylén (Vilmer Östberg, Linus Haara), 1–9 (38.48) Robin Verlehag (Elias Gunnarfeldt, Elias Engman).

Tredje perioden: 1–10 (41.56) Mattis Nylén (Gustav Björk, Elias Engman), 1–11 (45.06) Ville Henriksson (Gustav Björk, Elias Engman), 1–12 (52.31) Elias Engman (Mattis Nylén, Oskar Asserfelt), 1–13 (56.49) Gustav Björk (Elias Gunnarfeldt, Elias Engman), 1–14 (59.30) Elias Gunnarfeldt (Mattis Nylén, Linus Haara).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC U18: 0-0-5

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Kalix HC, borta, 19 februari 19.30

Brooklyn Tigers HF U18: Bodens HF, hemma, 19 februari 19.30